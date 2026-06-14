Это сатирический рассказ о золотом веке науки на приграничных территориях. За государственные деньги мы попытаемся раскрыть одну из величайших загадок Балтии — почему эстонцы и литовцы покупают алкоголь в Латвии, пишет Раймонд Кривиньш у себя в Фейсбук.

Есть исследования, цель которых понятна. Например, исследование рака. Исследование сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование того, почему ямы на латвийских дорогах размножаются быстрее кроликов. А есть исследования, после прочтения названия которых возникает ощущение, что кто-то в государственном учреждении случайно перепутал науку с театром импровизации.

Поэтому, когда я прочитал о планах провести исследование «О привычках жителей Эстонии и Литвы покупать алкогольные напитки в Латвии», я понял: латвийская наука вышла на новый уровень развития. За 140 000 евро мы наконец попытаемся раскрыть одну из главных загадок Балтии: почему эстонцы и литовцы покупают алкоголь в Латвии.

До сих пор у науки были лишь предположения. Возможно, им очень нравятся латвийские пейзажи. Может быть, они просто обожают архитектуру наших автозаправок. Не исключено, что житель Таллина в пятницу вечером проезжает триста километров исключительно ради того, чтобы полюбоваться парковкой магазина в Айнажи. Но без исследования этого наверняка знать нельзя.

В рамках исследования, вероятно, будет создана специальная группа учёных.

Я уже вижу их.

Десять исследователей стоят возле приграничного магазина.

Один записывает. Другой фотографирует. Третий анализирует траекторию движения тележек.

— Коллеги, у нас новое наблюдение!

— Что случилось?

— Гражданин Эстонии купил две упаковки пива.

— Невероятно. Можно определить мотив?

— Пока нет. Требуется дополнительное финансирование.

Конечно, серьёзное исследование не может ограничиться простым вопросом: почему вы покупаете алкоголь в Латвии? Это было бы слишком примитивно. Современная социология работает иначе. В анкете будет 147 вопросов.

«Пожалуйста, оцените свою эмоциональную связь с латвийской средой акцизного налогообложения по шкале от 1 до 10».

«Испытываете ли вы укрепление трансграничной идентичности во время покупки пива?»

«В какой степени цена водки способствует региональной сплочённости стран Балтии?»

Только после такого углублённого исследования можно будет прийти к революционному выводу: людям нравится покупать там, где дешевле.

Особенно трогательно звучит объяснение, что исследование поможет бороться с дезинформацией.

Это означает, что где-то в обществе гуляет опасный миф. Кто-то пишет в социальных сетях:

«Эстонцы ездят в Латвию за более дешёвым алкоголем».

Тут же появляются эксперты:

— Стоп! У вас есть социологическое исследование стоимостью 140 000 евро, подтверждающее это?

— Нет.

— Тогда это всего лишь предположение.

Мне кажется, здесь скрывается гораздо более широкая перспектива. Если уж мы исследуем привычки эстонцев и литовцев покупать алкоголь, почему бы не пойти дальше? Можно создать целую балтийскую исследовательскую программу.

«Исследование мотивации жителей Эстонии покупать топливо там, где оно дешевле».

«Исследование привычек жителей Литвы пользоваться распродажами».

«Исследование склонности людей выбирать более дешёвые товары, если рядом лежат такие же, но дороже».

Вот где открывается настоящий золотой век науки.

Впрочем, я не хочу принижать эту инициативу. Наука важна. Возможно, по итогам исследования будет организована международная конференция. Эксперты из трёх стран соберутся в конференц-зале гостиницы. На экране будет презентация из 67 слайдов.

После двух лет работы главный исследователь поднимется и торжественно объявит:

— Дамы и господа, после тщательного анализа данных мы установили главную причину.

В зале воцарится мёртвая тишина.

— Алкоголь в Латвии иногда дешевле.

Кто-то от восторга уронит ручку. Кто-то другой закроет таблицу Excel. И все поймут, что балтийская наука сделала ещё один гигантский шаг вперёд.

Потому что иногда путь к очевидному выводу бывает очень долгим.

Примерно длиной в 140 000 евро.