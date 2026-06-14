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Украина отбросила нефтепереработку РФ на уровень 2009 года, поражено 55% 3 184

В мире
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот пожар уже стал одним из эпических в истории Петербурга.

Восстановительные работы критически замедляются.

Украинская кампания ударов по российским НПЗ РФ набрала значительные обороты. Дроны «порезали» средние объемы российской нефтепереработки до рекордно низких показателей с начала 2009-го. Как считать конверсию дипстрайков и ущерб, который Москва получает от них?

По данным экспертов, серия атак по ключевым нефтяным портам, включая Усть-Лугу и Приморск на Балтийском море, а также Новороссийск на Черном море, привела к потерям примерно в 2,2 млрд долларов. Удары вызвали многонедельные остановки работы терминалов и временное сокращение объемов экспорта, пояснил руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

В то же время, как указывает исследователь Гарвардского университета Крейг Кеннеди, давление санкций и рост расходов на войну усиливают нагрузку на российский бюджет. По его оценке, чтобы выполнить бюджетный план на 2026 год без сокращений, России необходимо, чтобы мировые цены на нефть до конца года в среднем держались на уровне около 115 долларов за баррель.

Кеннеди также отметил, что атаки на нефтяную инфраструктуру уже привели к снижению добычи: в апреле российские компании сократили производство примерно на 300–400 тысяч баррелей в сутки.

Восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после ударов дронов критически замедляется из-за двух главных факторов:

Западные санкции. Ограничивают доступ к оригинальному оборудованию и технологиям, используемым при модернизации большинства предприятий.

Сложность ремонта. Высокотехнологичные установки (например, турбины) требуют узкоспециализированных инженеров и запчастей, которые стало трудно достать.

В условиях постоянных повторных атак предприятиям также сложно обеспечить должную физическую и противовоздушную оборону без отвлечения военных ресурсов.

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#Украина #санкции #энергетика #экспорт #нефтепродукты #дроны #экономика #Россия #политика
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