Разрыв в благосостоянии пожилых европейцев огромен: медианное чистое состояние домохозяйств 65–74 лет в Люксембурге — 1,22 млн евро против лишь 36 300 в Латвии. Эти данные показывают, как жильё, пенсии и помощь семьи формируют финансовую безопасность в старости.

Материальное положение людей на пенсии в Европе сильно различается и влияет на уровень жизни куда больше, чем один лишь размер пенсионных выплат.

В одних странах домохозяйства пожилых людей обладают состоянием, которое более чем в 30 раз превышает состояние их ровесников в других, что наглядно показывает, какое значение для финансовой безопасности в старости имеют жилье, пенсионная система и поддержка семьи.

Так в каких странах живут самые состоятельные пенсионеры?

Исследование финансов домашних хозяйств и потребления (HFCS) Европейского центробанка, опубликованное в середине 2023 года, дает сопоставимые данные о благосостоянии пожилых европейцев.

В зоне евро домохозяйства в возрасте 65-74 лет имеют медиальное чистое состояние в 185 300 евро. По 22 европейским странам этот показатель колеблется от 36 300 евро в Латвии до 1 219 500 евро в Люксембурге.

Люксембург заметно выбивается из общего ряда: следующая по уровню показатель страна, Мальта, демонстрирует уже 310 000 евро.

Бельгия и Ирландия – лидеры, Франция и Германия следуют за ними

Если не учитывать эти две наименее населенные страны ЕС, то самые состоятельные пожилые домохозяйства находятся в Бельгии и Ирландии. Медиальное чистое состояние домохозяйств 65-74 лет в Бельгии составляет 307 700 евро. Ирландия также вплотную подходит к отметке в 300 000 евро – 296 700 евро.

Франция занимает пятое место с показателем 232 800 евро, совсем немного опережая Германию с 232 100 евро. В Испании медиальное чистое состояние в этой возрастной группе составляет 200 800 евро.

Среди четырех крупнейших экономик ЕС наименьший показатель у Италии – 168 000 евро. Это означает, что люди пенсионного возраста во Франции и Германии владеют в среднем более чем на 60 000 евро большим состоянием, чем их сверстники в Италии.

Австрия (188 500 евро) находится немного выше среднего уровня по зоне евро, тогда как Финляндия (176 100 евро) – чуть ниже.

Нидерланды – среди стран с показателем ниже среднего

Нидерланды (134 400 евро) выделяются как страна, где домохозяйства пожилых людей располагают относительно скромным состоянием, несмотря на ее высоко оцениваемую пенсионную систему, что подчеркивает: даже щедрые пенсионные выплаты не всегда превращаются в высокий уровень частного капитала.

При этом Словения (138 200 евро), Греция (104 300 евро), Чехия (102 900 евро) и Словакия (100 800 евро) также заметно уступают среднему уровню.

Замыкают рейтинг, помимо Латвии, еще пять стран, где медиальное чистое состояние домохозяйств 65-74 лет составляет менее 100 000 евро: Литва (51 400 евро), Венгрия (54 400 евро), Эстония (73 500 евро), Хорватия (75 900 евро) и Португалия (99 200 евро).

В зоне евро медиальное чистое состояние домохозяйств в возрасте 75 лет и старше составляет 144 400 евро, то есть на 40 900 евро, или 22 %, меньше, чем у группы 65-74-летних.

Почти во всех исследованных странах медиальное состояние домохозяйств 75+ ниже, чем у 65-74-летних. Исключение составляют только Люксембург и Бельгия.

В Австрии показатель для старшей группы ниже на 51 %, в Германии – на 44 %. Во Франции разрыв составляет лишь 14 %.

Факторы межстрановых различий

Отдел HFCS в предыдущем отчете напоминал, что различия в доходах, составе домохозяйств, уровне владения жильем, доле заемных средств при покупке недвижимости и ценах на жилье – одни из ключевых факторов, объясняющих разброс чистого состояния между странами.

Личные привычки сбережений и долгосрочное взаимодействие факторов

«Эти межстрановые различия напоминают, что богатство никогда не является лишь результатом индивидуальной склонности к сбережениям», – отметил профессор Фабиан Пфеффер из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана и основатель, а также директор Мюнхенского международного центра исследований неравенства Stone.

«Они отражают долгосрочное взаимодействие рынков жилья, систем социального обеспечения, пенсионных схем, кредитных институтов, семейных трансфертов и исторических путей вхождения во владение активами», – добавил он.

Роль владения жильем

По его словам, эти цифры показывают, насколько по-разному европейские общества выстроили механизмы накопления частного капитала. Для многих домохозяйств жилье – главный актив.

«Там, где у пожилых домохозяйств был широкий доступ к владению жильем и где они выигрывали от роста стоимости недвижимости, медиальное чистое состояние, как правило, выглядит значительно выше. Там же, где аренда более распространена, объем частного капитала может быть ниже, даже если пожилые люди защищены другими мерами», – пояснил он.

Фабиан Пфеффер пояснил, что Германия и Австрия, например, в статистике чистого состояния домохозяйств нередко выглядят менее богатыми именно потому, что там выше доля арендаторов.

«Это вовсе не означает автоматически, что пожилые арендаторы живут в бедности. Но это значит, что меньшая часть их экономической защищенности проявляется в виде частного капитала в балансе домохозяйств», – сказал он.

Государственные пенсии не учитываются

Данные о чистом состоянии не включают приведенную стоимость прав на государственные или корпоративные пенсии. Пфеффер подчеркнул, что пенсионные права – один из важнейших экономических ресурсов для многих пожилых людей.

«Щедрая система государственных пенсий может снижать потребность в накоплении крупных частных активов к выходу на пенсию. В этом смысле более низкий объем частного капитала у пожилых домохозяйств иногда может отражать не более слабую, а более сильную социальную защиту», – отметил он.

И семейное богатство тоже имеет значение

Старший научный сотрудник фонда Intergenerational Foundation Тоби Уэлтон также подчеркнул, что роль семейного капитала становится все более значимой.

По мере того как доступ к жилью и владению активами все меньше обеспечивается за счет заработка, растет значение финансовой помощи со стороны родителей и бабушек с дедушками: она все чаще определяет, кто сможет накопить состояние в более молодом возрасте.

«Это вызывает опасения с точки зрения равенства возможностей, поскольку экономические результаты все в большей степени зависят от семейного происхождения, а не от личных усилий», – сказал он в комментарии Euronews Business.

Что такое чистое состояние?

Чистое состояние – это разница между общими активами домохозяйства и его общими обязательствами. К общим активам относятся:

Реальные активы: стоимость основного места жительства для домовладельцев, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценностей, таких как ювелирные изделия, произведения искусства и антиквариат, а также стоимость бизнеса, принадлежащего самозанятым.

Финансовые активы: банковские вклады (текущие и сберегательные счета), паевые инвестиционные фонды, облигации, акции, задолженность перед домохозяйством, стоимость добровольных пенсионных накоплений и полисов накопительного страхования жизни членов домохозяйства, а также другие финансовые активы.

Общие обязательства включают ипотечные кредиты, обеспеченные жильем, в котором проживает домохозяйство, и иной принадлежащей ему недвижимостью, а также неипотечные кредиты (включая потребительские, частные и другие займы, овердрафты и задолженность по кредитным картам).