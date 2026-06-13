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Швеция экстренно поднимала истребители дважды за день после появления российских самолётов 0 50

В мире
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: JAS 39 Gripen
ФОТО: пресс-фото

Шведские военные в пятницу дважды направляли в воздух истребители JAS 39 Gripen для контроля ситуации после появления российских военных самолётов над Балтийским морем. Нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Швеция в течение одного дня дважды приводила в готовность свои военно-воздушные силы из-за активности российских военных самолётов в районе Балтийского моря.

По информации шведской армии, оба инцидента произошли в пятницу. Российские самолёты были замечены в южной и северной частях Балтийского моря вблизи шведского воздушного пространства, после чего в воздух были подняты истребители JAS 39 Gripen.

Военные подчёркивают, что границы воздушного пространства Швеции нарушены не были. Тем не менее подобные вылеты считаются стандартной мерой реагирования, позволяющей контролировать ситуацию и идентифицировать воздушные цели.

Такие перехваты в регионе происходят регулярно, однако после вступления Швеции в НАТО внимание к подобным инцидентам заметно усилилось как внутри страны, так и среди союзников по альянсу.

В заявлении вооружённых сил Швеции отмечается, что действия России рассматриваются как часть повторяющейся модели поведения, которая вызывает обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.

Для обычных жителей такие события не означают непосредственной угрозы. Однако они показывают, насколько напряжённой остаётся обстановка в Балтийском регионе, где страны НАТО и Россия регулярно отслеживают активность друг друга в воздухе и на море.

Швеция официально стала членом НАТО в марте 2024 года, завершив исторический отказ от военного нейтралитета, которого придерживалась на протяжении десятилетий.

С тех пор вопросы безопасности в Балтийском море приобрели для страны ещё большее значение, а подобные вылеты истребителей стали одним из элементов постоянного контроля за ситуацией в регионе.

Хотя в этот раз нарушения шведского воздушного пространства не произошло, инцидент вновь продемонстрировал высокий уровень военной активности в Балтийском море и готовность Швеции оперативно реагировать на подобные ситуации.

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#НАТО #Швеция #безопасность #Балтийское море #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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