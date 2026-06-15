Большинство жителей Швейцарии проголосовали против введения предельной численности населения страны в 10 миллионов человек. Согласно предварительным итогам референдума, инициативу поддержали 46% избирателей, тогда как 54% высказались против.

Большинство граждан Швейцарии выступили против введения ограничения численности населения страны. На состоявшемся референдуме 54% участников голосования отвергли предложение установить максимальную планку в 10 миллионов жителей, тогда как 46% поддержали инициативу, сообщает NOS.

Жителям страны предлагалось решить, следует ли законодательно ограничить рост населения. Несмотря на то что почти все крупные политические партии выступали против этой меры, опросы накануне голосования показывали, что борьба может оказаться весьма напряжённой.

Швейцария входит в число самых быстрорастущих стран Европы. Значительную роль в увеличении населения играет трудовая миграция. В настоящее время в стране проживает около 9,1 миллиона человек, а, по прогнозам, к 2035 году численность населения может достичь 10 миллионов.

Инициатором референдума выступила правая Швейцарская народная партия (SVP). Её представители заявляли, что стремятся предотвратить «демографический взрыв», который, по их мнению, может привести к перегрузке транспортной и социальной инфраструктуры, а также усугубить ситуацию на рынке жилья.

«Мы хотим сохранить Швейцарию такой, какой любим её видеть — комфортной для жизни страной», — заявил перед голосованием представитель партии Иван Пауд. По его словам, слишком высокие темпы миграции могут привести к тому, что страна окажется не в состоянии эффективно интегрировать новых жителей.

SVP и ранее выступала инициатором резонансных референдумов по вопросам миграции и интеграции. В частности, швейцарцы уже голосовали по вопросам запрета ношения бурки и строительства минаретов.

Эксперты отмечают, что особенно заметен рост населения в крупных городах страны. При этом наибольшую поддержку идея ограничения численности жителей получила в сельских районах немецкоязычной части Швейцарии.

Результаты голосования показали, что большинство швейцарцев пока не считают необходимым вводить жёсткие ограничения на рост населения. Тем не менее тема миграции и демографических изменений остаётся одной из самых обсуждаемых в швейцарской политике.