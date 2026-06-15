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Хью Джекман может сыграть легендарного Джона Сильвера в новой версии «Острова сокровищ» 0 46

Культура &
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актер Хью Джекман может сыграть в новой версии «Острова сокровищ»

Классический приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» вновь готовится к возвращению на большой экран. На этот раз за экранизацию намерен взяться знаменитый режиссер Ридли Скотт, а одну из ключевых ролей может исполнить Хью Джекман. Об этом сообщают западные киноиздания со ссылкой на источники, близкие к проекту.

Согласно опубликованной информации, Джекман рассматривается на роль знаменитого пирата Джона Сильвера — одного из самых ярких персонажей мировой приключенческой литературы. Именно этот харизматичный и неоднозначный герой считается главным антагонистом романа и уже не раз появлялся в многочисленных экранизациях произведения.

Сценарий новой адаптации поручен Джеку Торну — лауреату премии «Эмми», известному по работе над сериалом «Переходный возраст». Помимо написания сценария, он также выступит одним из исполнительных продюсеров будущей картины.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, как и сроки начала съемок. Однако уже сейчас проект вызывает большой интерес в киноиндустрии благодаря сочетанию громких имен. Ридли Скотт остается одним из самых востребованных режиссеров Голливуда, а участие Хью Джекмана способно привлечь к картине внимание зрителей по всему миру.

Для Джекмана роль Джона Сильвера может стать очередным ярким перевоплощением в его карьере. Актер не раз доказывал способность одинаково убедительно играть как героев, так и сложных неоднозначных персонажей. На этот раз ему предстоит воплотить образ знаменитого одноногого пирата, который уже более века остается одним из самых узнаваемых литературных злодеев.

Роман «Остров сокровищ», впервые опубликованный в XIX веке, считается одной из самых известных приключенческих книг в истории мировой литературы. История юного Джима Хокинса, карты сокровищ капитана Флинта и опасного путешествия на загадочный остров неоднократно переносилась на экран и продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру.

Пока дата выхода новой версии «Острова сокровищ» не объявлена, однако уже сейчас проект называют одним из самых ожидаемых приключенческих фильмов ближайших лет. Если сделка будет завершена, зрители смогут увидеть Хью Джекмана в образе одного из самых знаменитых пиратов мировой литературы, а Ридли Скотт получит возможность по-новому взглянуть на классическую историю, знакомую многим поколениям читателей.

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#культура #пираты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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