Уже с 17 июня в столице стартует масштабная праздничная программа, посвященная Лиго и Янову дню. В течение нескольких дней рижан и гостей города ждут концерты, народные гулянья, мастер-классы, ярмарки и традиционные обряды, которые пройдут как в центре Риги, так и в различных микрорайонах.

Праздничный марафон откроется 17 июня. В культурном пространстве Strops возле библиотеки в Чиекуркалнсе состоится церемония зажжения праздничного огня с участием фольклорного коллектива Delve. Гостей также пригласят на мастер-классы по плетению венков. В этот же день праздничная программа пройдет и в Плявниеках, где выступят Лаума Матуле и фольклорные ансамбли Kokle и Tarkšķi.

18 июня праздничные мероприятия развернутся сразу в нескольких районах столицы — в Кенгарагсе, Зиепниеккалнсе, на Ратушной площади, возле Малой гильдии и в парке культурного дворца Ziemeļblāzma. Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, концерты игры на кокле, народные танцы, мастерские по изготовлению венков, знакомство с традициями сыроварения и латышскими орнаментами.

Одним из центральных событий этого дня станет традиционный концерт летнего солнцестояния Vidusvasaras dzīvestības на Ратушной площади. В нем примут участие танцевальные коллективы культурного центра Mazā ģilde.

19 июня на Домской площади откроется праздничная ярмарка. В течение дня здесь можно будет приобрести изделия народных мастеров, ароматные травы и сезонные продукты. Вечером праздничные мероприятия продолжатся возле Малой гильдии и у культурного центра Imanta.

Кроме того, 18 и 19 июня всех желающих приглашают в Рижский музей фарфора, где пройдут бесплатные творческие мастерские Saulgrieži. Для участия потребуется предварительная регистрация.

20 июня программа станет еще насыщеннее. В концертном зале Ave Sol состоится концерт Saulstāvji, а в культурном пространстве Strops в Страздумуйжском парке на Югле праздник пройдет с участием знаменитого ансамбля Suitu sievas. Гостей также ждут выступление аккордеонистки Каролины Ванцане, мастер-классы по плетению венков и традиционные вечерние посиделки у костра.

Главным событием праздничной программы станет масштабное празднование в парке Узварас. Мероприятия начнутся в 15:00 и продлятся до глубокой ночи. В течение дня здесь будут работать ремесленная ярмарка и торговые ряды домашних производителей, состоятся концерты фольклорных коллективов и творческие мастерские.

В 21:00 начнется украшение Янова костра, совместное пение и концерт группы Zāle. Двумя часами позже зрители увидят танцевальное представление Jāņu nakti darināju с участием ансамбля Daiļrade и смешанного хора Sōla. После полуночи гостей ждут один из самых символичных моментов праздника — торжественное зажжение костра, а также народные танцы и песни вместе с группой Rikši.

Таким образом, Рига вновь готовится отметить Лиго и Янов день с размахом, объединив древние традиции, музыку, народное творчество и атмосферу самой короткой и волшебной ночи года.