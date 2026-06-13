С 13 по 28 июня в Риге пройдет масштабная выставка выпускников Латвийской академии художеств «Определение». Экспозиции разместятся не только в зданиях академии, но и в разных точках города, а посетители смогут увидеть десятки работ молодых художников, дизайнеров и авторов аудиовизуального искусства.

В пятницу в Риге стартует ежегодная выставка выпускников Латвийской академии художеств «Определение» («Definīcija»), которая объединяет дипломные проекты студентов и программу Дней дизайна.

Работы будут представлены сразу на нескольких площадках: в зданиях академии на бульваре Калпака, 13, и бульваре Кронвалда, 4, в арт-пространстве «Pilot» на улице Рихарда Вагнера, а также в городской среде Риги. Выставка будет открыта ежедневно с 12:00 до 19:00 до 28 июня, за исключением периода с 22 по 24 июня.

Для посетителей это возможность увидеть, чем сегодня живут молодые художники и дизайнеры еще до того, как многие из них начнут профессиональную карьеру и появятся на крупных выставках или в творческих индустриях.

В этом году центральной темой проекта стало понятие определения и переосмысления. Через свои дипломные работы выпускники размышляют об идентичности, памяти, социальных процессах, влиянии технологий на человека, а также о границах между личным и коллективным опытом.

Организаторы подчеркивают, что речь идет не столько о поиске готовых ответов, сколько о самом процессе осмысления окружающего мира и своего места в нем.

Отдельная часть программы посвящена дизайну. В рамках Дней дизайна в помещениях академии и «Riga Makerspace» будут представлены более 40 проектов.

Работы охватывают самые разные направления — от исследований материалов и предметного дизайна до проектов, связанных с технологиями, пользовательским опытом и современными производственными процессами. Это позволяет увидеть, как меняется роль дизайна: сегодня он все чаще воспринимается не только как создание объекта, но и как способ решения практических и социальных задач.

Выставка продлится до конца июня и станет одной из крупнейших площадок, где можно познакомиться с новым поколением латвийских художников и дизайнеров.