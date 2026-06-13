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После ДТП в Ливанах мужчина размахивал предметом, похожим на оружие, и скрылся — его уже задержали 0 119

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конфронтация на тихой улице
ФОТО: twitter

Полиция задержала мужчину, который в пятницу устроил аварию в Ливанах, а затем покинул место происшествия, держа в руках предмет, похожий на оружие. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях и мессенджерах.

Государственная полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении ДТП в Ливанах и последующем бегстве с места происшествия.

Инцидент произошёл в пятницу на улице Ригас. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем BMW.

После аварии мужчина вышел из машины и покинул место происшествия.

Особое внимание свидетелей привлекло то, что в руках у него находился предмет, внешне напоминавший оружие. Записи очевидцев быстро появились в мессенджерах и социальных сетях. Некоторые люди, находившиеся рядом, предпочли немедленно уехать с места происшествия.

Важно, что информации о применении оружия не поступало. В полиции пока говорят лишь о «предмете, похожем на оружие», происхождение и характер которого ещё предстоит установить. Несмотря на серьёзность ситуации, в результате столкновения никто не пострадал.

Личность предполагаемого виновника правоохранители установили уже на начальном этапе расследования. В пятницу вечером мужчина был задержан.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. Обстоятельства аварии и происхождение предмета, который находился у задержанного, продолжают выясняться.

Расследование продолжается, а полиция пока не раскрывает дополнительных подробностей о задержанном и возможных мотивах его действий.

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#полиция #оружие #ДТП #социальные сети #задержание #видео
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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