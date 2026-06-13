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В ЕС хотят отменить часть пошлин на товары из США: что изменит новое соглашение 0 28

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Евросоюза
ФОТО: Unsplash

Европейский парламент на этой неделе рассмотрит пакет законов, необходимых для выполнения торгового соглашения между Евросоюзом и США. Документы предусматривают снижение или отмену части пошлин на американскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Во вторник депутаты Европарламента планируют проголосовать по двум законодательным актам, которые должны закрепить тарифные договорённости между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

Речь идёт о соглашении, которого в июле прошлого года достигли президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласованные переговорщиками Европарламента и Совета ЕС предложения предусматривают отмену большей части пошлин на ряд промышленных и сельскохозяйственных товаров из США. Одновременно в документы включены дополнительные механизмы защиты европейских производителей.

Для обычных потребителей изменения могут остаться почти незаметными сразу после вступления правил в силу. Однако для компаний, работающих в международной торговле, новые условия означают упрощение доступа товаров на рынок и снижение части торговых барьеров.

Одним из важных элементов соглашения стала так называемая оговорка о продолжении действия. Она предусматривает, что тарифные преференции будут действовать до конца 2029 года, если стороны не договорятся продлить их раньше.

Также предусмотрены механизмы защиты для промышленного и сельскохозяйственного секторов ЕС. Кроме того, документ устанавливает условия применения льготных тарифов на продукцию из стали и алюминия и определяет случаи, когда действие соглашения может быть приостановлено.

Отдельным законопроектом предлагается расширить уже действующий режим нулевых пошлин на импорт некоторых видов омаров из США.

Торговые споры между ЕС и США не раз приводили к введению взаимных пошлин в последние годы. Новые договорённости направлены на снижение напряжённости и создание более предсказуемых условий для бизнеса по обе стороны Атлантики.

Даже после одобрения Европарламентом документы должны будут получить окончательное утверждение Совета ЕС. После публикации в Официальном журнале Евросоюза новые правила вступят в силу уже на следующий день.

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#США #Европарламент #торговля #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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