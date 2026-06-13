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Нефтянку Ближнего Востока придется восстанавливать минимум полгода 0 33

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Углеводороды штука тонкая.

Подорожание энергоносителей способно привести к снижению спроса на топливо.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке и рост нефтяных котировок уже отражаются на стоимости топлива и могут сказаться на мировой экономике. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики (Москва) Александр Фролов, комментируя последствия обмена ударами между Ираном и Израилем.

«Высокие цены на нефть – это высокие цены на нефтепродукты. Даже в Европе, по существующим оценкам, буквально сегодня-вчера опубликованным, стало снижаться потребление моторного топлива», – отметил Фролов.

По словам специалиста, подорожание энергоносителей способно привести к снижению спроса на топливо, сокращению инвестиций в нефтегазовый сектор и уменьшению числа заказов в смежных отраслях. Эксперт также напомнил, что восстановление добычи в пострадавших регионах может занять несколько месяцев: на возврат около 70% утраченных объемов потребуется примерно три месяца, а на восстановление оставшейся части – не менее такого же срока.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Петр Мюллер заявил, что слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о невозможности полностью отказаться от поставок нефти и газа из России подрывают устойчивость энергетической политики Евросоюза. 4 июня Мадьяр признал, что Венгрия, несмотря на стремление диверсифицировать поставки, не сможет полностью уйти от российских энергоносителей.

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#ближний восток #нефть #инвестиции #энергетика #топливо #экономика #Евросоюз #Россия #политика
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