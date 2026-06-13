Экстренное предупреждение о возможной опасной буре, разосланное жителям большей части Латвии, вызвало неоднозначную реакцию. Хотя прогнозируемая стихия в итоге обошла Ригу стороной, специалисты уверены: решение предупредить население было оправданным.

В четверг утром на мобильные телефоны жителей примерно двух третей территории Латвии, включая Ригу, поступило экстренное предупреждение о возможных опасных погодных явлениях.

Многие восприняли сообщение всерьёз: отменяли планы, следили за прогнозами и готовились к сильной грозе. Однако для значительной части жителей столицы день закончился лишь обычным дождём.

Это вновь подняло вопрос, который обсуждается после подобных случаев во многих странах: не начнут ли люди со временем игнорировать предупреждения, если опасность регулярно не реализуется именно там, где её ожидали?

По словам специалистов, в этот раз угроза была вполне реальной. Согласно прогнозам, мощный грозовой фронт мог принести крупный град, шквальный ветер и даже торнадо. Однако погодная система сместилась восточнее прогнозируемой траектории и наиболее сильно затронула Селию.

Мнения жителей разделились.

Одни считают, что лучше получить лишнее предупреждение, чем остаться без информации в действительно опасной ситуации.

Другие признаются, что после подобных случаев доверие к тревожным сообщениям может снижаться.

«Мы ждали сильную бурю, но так её и не дождались. Наверное, кто-то действительно может перестать верить таким предупреждениям», — признал один из опрошенных рижан в интервью Новостям ТВ3.

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии подчёркивают, что прогноз соответствовал критериям оранжевого уровня опасности. По словам руководителя отдела прогнозов и климата Андриса Виксны, ситуация могла развиваться совсем иначе.

«Если бы грозовая система сместилась всего на 50–100 километров западнее, серьёзные последствия могли бы затронуть и центральную часть страны. В данном случае Риге просто повезло», — отметил специалист.

Метеорологи напоминают, что летом особенно сложно точно определить место формирования отдельных грозовых ячеек. Даже современные модели не позволяют с абсолютной точностью предсказать, какой населённый пункт окажется под ударом стихии. На основе прогнозов решение о рассылке сообщений через систему сотового оповещения принимает Государственная пожарно-спасательная служба.

Заместитель начальника ГПСС Иварс Накурс считает, что критиковать предупреждения только потому, что опасность не реализовалась в конкретном месте, неправильно. По его словам, гораздо опаснее ситуация, когда люди оказываются в зоне бедствия без какого-либо предупреждения.

Именно поэтому службы предпочитают действовать осторожно, особенно когда речь идёт о потенциальной угрозе жизни и здоровью людей.

Сильные летние грозы, шквалы и локальные экстремальные погодные явления в последние годы происходят в Латвии всё чаще. Это означает, что подобные экстренные оповещения жители, вероятно, будут получать и в будущем.

Главный вызов для служб сегодня — сохранить доверие населения к системе предупреждений, одновременно не рискуя безопасностью людей в ситуациях, когда опасность может реализоваться в любой момент.