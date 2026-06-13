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Компания Icelandair назвала «худшего фотографа мира» и наградила победительницу 50 тысячами долларов 0 90

Культура &
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авиакомпания Icelandair назвала худшего фотографа мира

Авиакомпания Icelandair необычным образом подошла к продвижению Исландии и организовала конкурс, в котором ценились не идеальные снимки, а наоборот — самые неудачные фотографии. Победительницей стала жительница Франции Бланш Мортемар, которая получила титул «худшего фотографа мира», денежный приз в размере 50 тысяч долларов и десятидневное путешествие по Исландии.

В отличие от традиционных фотоконкурсов, где участники стремятся продемонстрировать безупречную композицию, правильную экспозицию и техническое мастерство, организаторы этой акции искали кадры с максимально заметными недостатками. Заваленный горизонт, неудачная фокусировка, случайные объекты в кадре и прочие ошибки здесь стали настоящими преимуществами. По словам представителей жюри, работы Мортемар покорили экспертов своим «поразительным отсутствием базовых фотографических навыков».

Среди снимков, которые помогли француженке одержать победу, оказался зимний городской пейзаж в Осло, где значительную часть фотографии закрывает случайно попавший в объектив палец автора. Не меньшее впечатление на судей произвел и размытый снимок Статуи Свободы. Завершала коллекцию фотография чайки на фонарном столбе, в угол которой неожиданно попала человеческая мочка уха.

Сама Бланш Мортемар восприняла свою победу с юмором. Она призналась, что долгие годы слышала от друзей и родственников вопросы о том, почему ее фотографии неизменно выходят неудачными. Теперь, шутит победительница, у нее появился официальный ответ на этот вопрос. По словам француженки, конкурс стал настоящим праздником несовершенства и оказался единственным фотосостязанием, в котором она действительно могла рассчитывать на победу.

Идея маркетинговой кампании Icelandair основана на убеждении, что красоту исландской природы невозможно испортить даже крайне неудачными снимками. Организаторы решили доказать, что местные пейзажи настолько впечатляющи, что будут выглядеть эффектно даже в объективе человека, который совершенно не умеет фотографировать.

Глобальный директор по маркетингу Icelandair Гисли С. Бриньольфссон отметил, что проект вызвал большой интерес во многих странах мира. По его мнению, людям постепенно надоедает стремление к идеальной картинке в социальных сетях, а подобная инициатива напоминает о том, что несовершенство может быть не менее привлекательным, чем безупречность.

Теперь Бланш Мортемар предстоит отправиться в десятидневное путешествие по Исландии в качестве официального обладателя необычного титула. В ходе поездки ей предстоит проверить на практике главный тезис организаторов — можно ли вообще сделать по-настоящему плохую фотографию среди знаменитых исландских вулканов, водопадов и ледников.

Полученные 50 тысяч долларов предназначены для покрытия рабочего времени победительницы и всех расходов, связанных с путешествием. Сама Мортемар уже пообещала подробно документировать свою экспедицию, сохранив энтузиазм профессионального фотографа и навыки убежденного любителя. По ее словам, если живописные пейзажи Исландии переживут ее фотосессию, то им уже не страшно абсолютно ничего.

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#туризм #природа #культура #социальные сети #конкурс
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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