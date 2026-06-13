Учёные выяснили, что некоторые привычные продукты могут приносить сердечно-сосудистой системе значительно больше пользы, чем принято считать. Особое внимание исследователи советуют обратить на ягоды, фрукты, бобовые и зелёный чай.

Исследователи из Университета Рединга выяснили, что ряд привычных продуктов способен заметно влиять на здоровье сердца и сосудов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Food & Function.

В ходе исследования специалисты проанализировали особенности питания более 30 тысяч жителей Великобритании и США. Полученные данные показали, что многие люди получают недостаточное количество флаванолов — природных соединений, которые связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее богатыми флаванолами продуктами оказались клюква, зелёный чай, вишня, сливы, ежевика, фасоль и яблоки. По словам учёных, для увеличения потребления этих полезных веществ вовсе не требуется кардинально менять рацион. Достаточно регулярно включать в меню небольшие порции ягод, фруктов, бобовых или выпивать чашку зелёного чая.

Авторы исследования также обратили внимание на то, что для здоровья важен не только общий объём овощей и фруктов в рационе, но и их конкретный состав. Некоторые продукты содержат значительно больше биологически активных веществ, способных поддерживать работу сердца и сосудов.

По мнению исследователей, распространённая рекомендация употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день может нуждаться в уточнении. Гораздо полезнее делать акцент на продуктах, богатых флаванолами и другими защитными соединениями.

Специалисты подчёркивают, что сбалансированное питание остаётся одним из важнейших факторов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Правильно подобранные продукты способны стать дополнительным инструментом для поддержания здоровья наряду с физической активностью и отказом от вредных привычек.

Исследование показало, что даже небольшие изменения в ежедневном рационе могут положительно сказаться на состоянии сердца и сосудов. Добавив в меню клюкву, яблоки, фасоль, ягоды или зелёный чай, можно увеличить потребление полезных флаванолов и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.