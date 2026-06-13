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Не заставлять, а мотивировать: как лечат зубы детям и подросткам 0 49

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не заставлять, а мотивировать: как лечат зубы детям и подросткам

Как современные стоматологи помогают детям не бояться лечения зубов и что могут сделать родители.

 

Не все родители понимают, что молочные зубы так же важны, как и постоянные. Существует распространенное заблуждение, что временные зубы не требуют особого ухода и лечения, так как они являются пробной регенерацией. Однако это не так: ценность временных зубов ничуть не ниже, а их смена происходит только из-за роста челюсти. Зубы как органы не могут увеличиваться в размере, поэтому природа предусмотрела две генерации зубов — первую для детей с маленькими челюстями и вторую для подростков, когда челюсти становятся почти такими же, как у взрослых.

Временные зубы имеют большую ценность, чем постоянные, так как они влияют на формирование функций зубочелюстной системы, таких как жевание, глотание, речь и чувствительность. Также нельзя недооценивать их социальную роль: наличие и красота зубов определяют свободу общения и социальную активность с раннего возраста. Чтобы приучить ребенка к гигиене полости рта, важно как можно раньше объяснить, почему это необходимо, и сформировать положительное отношение к стоматологу.

Что могут сделать родители

Помогать ребенку следить за гигиеной полости рта

Основной аспект ухода за зубами — индивидуальная чистка. Это нужно делать два раза в день: утром после завтрака и вечером перед сном, используя детскую щетку и пасту. Важно отметить, что дети до 12 лет, а иногда и дольше, не могут самостоятельно очищать зубы от налета. Им не хватает осознанности и навыков, поэтому чистить зубы должны родители.

Подавать положительный пример

Взрослые понимают, что лечение зубов — это не самое приятное занятие. У многих людей есть негативный опыт, который может передаваться детям. Дети чувствуют страх родителей, что может вызвать у них боязнь стоматолога. Чтобы снизить эмоциональное напряжение, родителям стоит обратиться в современную стоматологическую клинику и получить положительный опыт, что поможет им легче обсуждать стоматолога с ребенком.

Объяснять, чем занимается стоматолог и почему это важно

Важно объяснить ребенку на простых примерах, зачем нужны зубы и почему они важны. Беседа должна быть короткой и простой, чтобы у ребенка осталась мысль: «Я хочу, чтобы мои зубы были здоровыми».

Обеспечить комфортное знакомство с врачом

В детской стоматологии существует практика адаптации, когда родители приводят ребенка к врачу для знакомства. На первом приеме стоматолог не проводит никаких манипуляций, а просто налаживает контакт с пациентом и безопасно осматривает зубы. Максимум, что можно сделать — это провести чистку зубов профессиональной щеткой и пастой. Этот прием должен оставить положительное впечатление.

Что зависит от клиники

Современные стандарты детской стоматологии создают комфортные условия: доброжелательная атмосфера, новое оборудование и инструменты, которые не выглядят устрашающе. Во многих клиниках есть телевизоры, которые крепятся на потолке, позволяя детям смотреть мультфильмы во время приема. Это создает благоприятный эмоциональный фон.

Качественное оборудование также помогает комфортно пройти лечение. Например, современные бормашины работают тихо и эффективно, что снижает неприятные ощущения.

Используются препараты для снижения болевых ощущений. Эмоциональный комфорт — важная составляющая детского лечения, поэтому существуют средства, позволяющие снизить напряжение у ребенка. Благодаря специальным инъекторам анестезия проводится с минимальными неприятными ощущениями.

Как изменить отношение подростка к гигиене зубов

Пубертатный период связан не только с физиологическими изменениями, но и со сменой ценностей. Подросткам часто не хватает осознанности для понимания важности здоровья зубов. Родители могут подавать личный пример, что будет более эффективно, чем уговоры следить за гигиеной и посещать стоматолога. Даже если у подростков был негативный опыт обращения к врачу, современная стоматология позволяет легко изменить мнение. Один прием у стоматолога с демонстрацией новых технологий может значительно изменить отношение подростков к лечению.

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