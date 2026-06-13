18-летняя Эвер Андерсон, дочь голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, стала героиней новой фотосессии фотографа Моргана Махера. Для съемки начинающая актриса и модель примерила несколько эффектных образов, включая винтажное платье из гардероба своей знаменитой матери.

Эвер Андерсон приняла участие в новой модной фотосессии, которая прошла в домашней обстановке. На снимках девушка позирует в романтичных и одновременно смелых нарядах: среди них — два полупрозрачных платья в винтажном стиле и платье нежного сливочного оттенка с асимметричной юбкой, дополненное резиновыми сапогами.

Особое внимание поклонников привлек именно последний образ. По словам Эвер, это платье она взяла из гардероба своей матери — Миллы Йовович, известной не только актерской карьерой, но и безупречным чувством стиля.

Старшая дочь звездной пары уверенно строит собственную карьеру в кино и модной индустрии. Зрители могли увидеть ее в роли юной Наташи Романофф в фильме «Черная вдова», а также в образе Венди в картине «Питер Пэн и Венди».

Параллельно Эвер активно сотрудничает с ведущими мировыми брендами. Она уже работала с Rodarte, Marc Jacobs Daisy, Celine Beauté и Chloé, а в 2026 году стала новым лицом Dior.

Эвер — старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, которые вместе уже более 17 лет. В семье также растут две младшие дочери — 10-летняя Дэшилл и шестилетняя Ошин. Известно, что все дети звездной пары, как и сама Милла Йовович, свободно владеют русским языком.

Несмотря на юный возраст, Эвер Андерсон уже уверенно заявила о себе как в кино, так и в мире высокой моды. Новая фотосессия лишь подтверждает, что дочь Миллы Йовович постепенно выходит из тени знаменитых родителей и формирует собственный узнаваемый стиль.

Фото: Instagram