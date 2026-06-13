Актриса Барбара Брыльска, когда-то блиставшая на экранах всего Советского Союза, сегодня превратилась в затворницу, которой приходится продавать любимую дачу за бесценок.

Барбаре Брыльской недавно исполнилось 85 лет. Правда, с датами у звезды «Иронии судьбы» все оказалось немного запутанно. Официально актриса принимает поздравления 5 июня, но по факту родилась 29 мая.

«Мой день рождения уже был – 29 мая. Но так случилось, что я родилась во время войны. Мама опоздала сказать в бюро, что родился ребенок, и не заплатила штраф. Она сказала, что я родилась на неделю позже, чтобы не платить. Так что родилась я 29-го, а в паспорте у меня стоит 5 июня», – вспоминает она.

Сегодня от "всесоюзной" славы остались лишь редкие визиты сына и скромные подарки от внуков – цветы и сладкие фрукты.

«Чего я могу хотеть? Покоя и здоровья. У меня болит все», – признается Барбара.

Жизнь некогда блестящей артистки сузилась до стен варшавской квартиры. Она рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые связывает с возрастом. Брыльска испытывает постоянные боли, стала чаще забывать различные вещи, а заболевание суставов привело к деформации пальцев рук. Свой недуг она окрестила песельозой (от польского слова pesel – «дата рождения»).

«Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать. Лечиться бесполезно, это не поможет. Мою болезнь друг назвал песельоза – от польского слова pesel, что значит «дата рождения». Это болезнь старости. На песельозу нет лекарств. <...> Одно лекарство только – это смерть. Так что я живу как могу», – говорит актриса.

Она призналась, что состояние постепенно ухудшается и, по мнению врачей, полностью избавиться от этих проблем уже невозможно. Брыльска отметила, что принимает лекарства от давления и диабета, а также витамины, однако считает, что возрастные изменения остаются неизбежными. Сейчас артистка старается адаптироваться к своему состоянию и жить настолько активно, насколько позволяет здоровье.

Ту самую дачу, где актриса по полгода спасалась от городской суеты, недавно пришлось продать. По ее словам, раньше она жила там большую часть года, а на зиму возвращалась в Варшаву, так как условия в деревне становились сложными.

Брыльска отметила, что любила заниматься садом и растениями, однако со временем сил на содержание участка стало недостаточно. Также она пояснила, что рабочие, которые помогали по хозяйству, нашли постоянную занятость и больше не могли продолжать работу на даче. По словам актрисы, недвижимость она продала за 150 тысяч злотых (чуть более 35 тысяч евро) знакомым из круга семьи сына.

В то время как другие актеры «Иронии судьбы» сохранили достоинство и искреннюю любовь публики, Брыльска осталась у разбитого корыта. Она хотела покоя, но оказалась в одиночестве в пустой квартире в Польше. По ее словам, многих друзей уже нет в живых, а самыми близкими людьми для нее остаются сын и внуки.