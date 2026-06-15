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Летний хит из цукини: лодочки с фетой и овощами под сырной корочкой 0 167

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летний хит из цукини: лодочки с фетой и овощами под сырной корочкой

ChatGPT

С началом сезона молодых цукини хочется готовить из них не только привычные оладьи или овощное рагу. Эти аппетитные лодочки с овощной начинкой, фетой и сырной корочкой станут настоящим украшением летнего стола.

Блюдо получается легким, ароматным и очень вкусным. Нежные цукини прекрасно сочетаются с сочными овощами, солоноватой фетой и расплавленным сыром. А главное — никаких сложных ингредиентов и мяса не понадобится.

Ингредиенты

  • цукини — 3 шт.;

  • репчатый лук — 2 крупные луковицы;

  • помидоры — 2–3 шт.;

  • сыр фета — 180–200 г;

  • сыр для запекания (моцарелла, гауда, российский или голландский) — 100–150 г;

  • чеснок — 2–3 зубчика;

  • укроп — небольшой пучок;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • итальянские травы — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • растительное масло для жарки.

Подготовка цукини

Разрежьте цукини вдоль пополам, сохранив плодоножку — так блюдо будет выглядеть особенно эффектно.

На мякоти сделайте крестообразные надрезы, стараясь не повредить кожицу. Затем аккуратно выньте внутреннюю часть ложкой, сформировав лодочки. Мякоть не выбрасывайте — она понадобится для начинки.

Чтобы вкус получился более насыщенным, слегка обжарьте лодочки на растительном масле срезом вниз до легкой золотистой корочки.

Готовим начинку

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла. Добавьте щепотку соли и немного сахара — это поможет луку быстрее карамелизоваться и приобрести приятный аромат.

Когда лук станет золотистым, добавьте нарезанную мякоть цукини и готовьте еще около пяти минут.

Затем положите на сковороду нарезанные помидоры, перемешайте и тушите еще 2–3 минуты.

Снимите овощную смесь с огня и дайте ей немного остыть. После этого добавьте измельченный чеснок, раскрошенную фету, мелко нарезанную зелень, соль, перец и итальянские травы.

Тщательно перемешайте начинку до однородности.

Запекание

Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом.

Выложите подготовленные лодочки, наполните их начинкой и щедро посыпьте тертым сыром.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут. Цукини должны стать мягкими, а сыр — расплавиться и приобрести аппетитную золотистую корочку.

Подача

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Лодочки из цукини отлично подойдут как для легкого ужина, так и для обеда в жаркий летний день. Они получаются сочными, ароматными и настолько вкусными, что добавки обычно просят даже любители мясных блюд.

При желании в начинку можно добавить грибы, сладкий перец или немного орехов. Но и классический вариант получается настолько удачным, что к нему хочется возвращаться снова и снова.

Приятного аппетита!

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#кулинария #вегетарианство #овощи #еда #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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