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С началом сезона молодых цукини хочется готовить из них не только привычные оладьи или овощное рагу. Эти аппетитные лодочки с овощной начинкой, фетой и сырной корочкой станут настоящим украшением летнего стола.
Блюдо получается легким, ароматным и очень вкусным. Нежные цукини прекрасно сочетаются с сочными овощами, солоноватой фетой и расплавленным сыром. А главное — никаких сложных ингредиентов и мяса не понадобится.
Ингредиенты
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цукини — 3 шт.;
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репчатый лук — 2 крупные луковицы;
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помидоры — 2–3 шт.;
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сыр фета — 180–200 г;
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сыр для запекания (моцарелла, гауда, российский или голландский) — 100–150 г;
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чеснок — 2–3 зубчика;
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укроп — небольшой пучок;
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петрушка — небольшой пучок;
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итальянские травы — 1 ч. л.;
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соль — по вкусу;
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черный перец — по вкусу;
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сахар — 1 ч. л.;
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растительное масло для жарки.
Подготовка цукини
Разрежьте цукини вдоль пополам, сохранив плодоножку — так блюдо будет выглядеть особенно эффектно.
На мякоти сделайте крестообразные надрезы, стараясь не повредить кожицу. Затем аккуратно выньте внутреннюю часть ложкой, сформировав лодочки. Мякоть не выбрасывайте — она понадобится для начинки.
Чтобы вкус получился более насыщенным, слегка обжарьте лодочки на растительном масле срезом вниз до легкой золотистой корочки.
Готовим начинку
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла. Добавьте щепотку соли и немного сахара — это поможет луку быстрее карамелизоваться и приобрести приятный аромат.
Когда лук станет золотистым, добавьте нарезанную мякоть цукини и готовьте еще около пяти минут.
Затем положите на сковороду нарезанные помидоры, перемешайте и тушите еще 2–3 минуты.
Снимите овощную смесь с огня и дайте ей немного остыть. После этого добавьте измельченный чеснок, раскрошенную фету, мелко нарезанную зелень, соль, перец и итальянские травы.
Тщательно перемешайте начинку до однородности.
Запекание
Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом.
Выложите подготовленные лодочки, наполните их начинкой и щедро посыпьте тертым сыром.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут. Цукини должны стать мягкими, а сыр — расплавиться и приобрести аппетитную золотистую корочку.
Подача
Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
Лодочки из цукини отлично подойдут как для легкого ужина, так и для обеда в жаркий летний день. Они получаются сочными, ароматными и настолько вкусными, что добавки обычно просят даже любители мясных блюд.
При желании в начинку можно добавить грибы, сладкий перец или немного орехов. Но и классический вариант получается настолько удачным, что к нему хочется возвращаться снова и снова.
Приятного аппетита!
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