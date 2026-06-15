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Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырём годам тюрьмы за изнасилование 0 186

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
Euronews
Изображение к статье: Мариус Борг Хёйби

Суд Осло приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби, старшего сына кронпринцессы Метте-Марит от прежних отношений и пасынка наследника престола, кронпринца Хокона, к четырём годам тюрьмы за изнасилование. Всего ему вменялись в вину 38 эпизодов.

У 29‑летнего Мариуса Борга Хёйби, старшего сына наследной принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынка наследника престола кронпринца Хокона нет королевского титула и официальных обязанностей.

В феврале он не признал себя виновным в изнасиловании после того, как прокурор Стурла Хенриксбё огласил в окружном суде Осло 38 эпизодов обвинения.

В число обвинений также входили жестокое обращение в близких отношениях с одной из партнёрш, применение насилия в отношении другой, хранение наркотиков, угрозы убийством и нарушение правил дорожного движения.

Хёйби признал себя виновным в ряде нарушений ПДД, в особо тяжком наркопреступлении и нарушении запрета на приближение, а также «частично» — в угрозах и нанесении тяжких побоев.

Расследование началось в 2024 году, когда Хёйби стал подозреваемым по делу об избиении женщины, с которой состоял в отношениях. Его задержали, а затем отпустили. Но прокуроры добавили новые эпизоды, когда с обвинениями в его адрес выступили другие женщины.

Предъявленное прокурорами в прошлом году обвинительное заключение касается четырёх предполагаемых изнасилований, совершённых с 2018‑го по ноябрь 2024 года; предполагаемого насилия и угроз в отношении бывшей партнёрши в период с лета 2022‑го по осень 2023‑го; а также двух эпизодов предполагаемого насилия в отношении следующей партнёрши и нарушений судебного запрета на приближение.

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#прокурор #судебный процесс #изнасилование #преступления #наркотики #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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