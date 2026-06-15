В передаче TV24 «Пресс-клуб» помощник врача Службы неотложной медицинской помощи и преподаватель медицинских работников Рафаэль Циекурс выразил недоумение по поводу недавнего случая сбития дрона и последующей смены объяснений.

Он указал, что ранее обществу объясняли: дроны над гражданской инфраструктурой не всегда возможно сбивать, поскольку существует риск, что падающие объекты могут угрожать людям и причинить ущерб в населённых местах. Однако в данной ситуации, как он отметил, всё же было принято решение нейтрализовать дрон и в таких условиях.

Циекурс подчеркнул, что, согласно публично доступной информации, дрон находился над населённой территорией, и это вызывает вопрос, что именно изменилось по сравнению с прежним подходом.

В то же время он признал, что этот случай подтверждает способность НАТО реагировать на угрозы, и это способствует ощущению безопасности в обществе.

Тем не менее, по его мнению, до сих пор неясно, по каким критериям принимаются решения в подобных ситуациях, поскольку со стороны они могут казаться противоречивыми: в одном случае нейтрализовать дрон нельзя, а в другом это делается.

Циекурс охарактеризовал ситуацию как противоречивую, указав, что обществу не хватает чёткого объяснения логики решений и изменений в подходе. Или над деревней можно?