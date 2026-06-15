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62-летний Брэд Питт докажет, что собака - лучший друг человека 0 95

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В экстремальных условиях и появляется та самая, животная, радость.

С помощью умного зверя всегда можно преодолеть трудности.

Первый трейлер фильма «Сердце зверя» (Heart Of The Beast) обнародовала кинокомпания Paramount Pictures. «ИнтерМедиа» напоминает, что главную роль в триллере о выживании режиссёра Дэвида Эйра исполнил Брэд Питт, а также снялись Дж. К. Симмонс и Анна Лэмб.

По сюжету бывший офицер спецназа Джеймс Белмонт (Питт) и его боевой друг, овчарка Один, после увольнения из армии (где оба получили ранения и ПТСР), живут в уединенной глуши в Аляске. После ужасной авиакатастрофы их маленького самолета человек и собака вынуждены вести жестокую борьбу за выживание против безжалостной стихии.

В мировой прокат «Сердце зверя» выйдет 25 сентября. Для создания суровых аляскинских пейзажей создатели использовали локации Квинстауна, озера Вакатипу, Гленорхи, Национального парка Маунт-Аспайринг и знаменитого Милфорд-Саунда. Пса на самом деле зовут Убер и он - ветеран горных спасательных операций.

Питт вновь объединяется с режиссером «Бешеных» — Дэвидом Эйером. Ранее мы уже писали о «Приключениях Клиффа Бута» — другую будущую картину с участием Питта от Netflix. «Сердце зверя» — — принципиально иная работа: это не ностальгия по Голливуду, а суровая физическая драма о пределах человеческой и животной выносливости, а также о настоящей дружбе.

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#Брэд Питт #режиссер #дружба
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