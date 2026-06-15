Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госструктуры Эстонии будут помещать письма из рунета в карантин 0 41

Техно
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: рунет

Эстонские государственные учреждения с 31 августа начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене «ru» будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса Пакоста.

Причиной такого решения стал рост числа писем, содержащих реальные киберугрозы, которые поступают с российских серверов с 2022 года.

«Адреса электронной почты с доменом.ru представляют собой повышенный киберриск. Существует серьезная опасность, что с их помощью хотят взломать личные базы данных», — пояснила Пакоста.

По словам министра, карантинный механизм уже действует в государственных учреждениях и применяется к подозрительным письмам по другим признакам. Теперь к этим признакам добавится происхождение с российских серверов.

«Письма с адресов «ru» больше не будут поступать напрямую в почтовые ящики эстонских государственных служащих. Они попадут в карантин, и каждый чиновник сможет открыть их оттуда в соответствии с правилами своего учреждения», — разъяснила Пакоста, добавив, что реагирование на такое письмо займет больше времени, чем на письмо с более безопасного сервера.

Министр рекомендовала местным самоуправлениям последовать примеру государства, но оставила окончательное решение за ними. Всем, кто использует адрес в домене «ru» для общения с эстонскими государственными учреждениями, рекомендовано как можно скорее заменить его на другой, не контролируемый российскими ведомствами.

Свое решение Пакоста приурочила к годовщине вывода российских войск из Эстонии, которая отмечается 31 августа.

×
Читайте нас также:
#Эстония #карантин #кибербезопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Команда разработчиков довольна своим питомцем. Иконка видео
Изображение к статье: Футуристические наряды от культового производителя. Иконка видео
Изображение к статье: КНР творчески развивает советские разработки. Иконка видео
Изображение к статье: Учёные назвали изменения в речи, которые могут предупреждать о деменции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ручки-то - вот они. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Филиппу Бедросовичу стало как-то неловко. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Кегумская ГЭС
Наша Латвия
1
Изображение к статье: долги кредиты
Бизнес
1
Изображение к статье: В Мехико после перерыва снова открылся Музей Долорес Ольмедо
Культура &
Изображение к статье: "Хрущевский" дом
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Ручки-то - вот они. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Филиппу Бедросовичу стало как-то неловко. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Кегумская ГЭС
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео