Эстонские государственные учреждения с 31 августа начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене «ru» будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса Пакоста.

Причиной такого решения стал рост числа писем, содержащих реальные киберугрозы, которые поступают с российских серверов с 2022 года.

«Адреса электронной почты с доменом.ru представляют собой повышенный киберриск. Существует серьезная опасность, что с их помощью хотят взломать личные базы данных», — пояснила Пакоста.

По словам министра, карантинный механизм уже действует в государственных учреждениях и применяется к подозрительным письмам по другим признакам. Теперь к этим признакам добавится происхождение с российских серверов.

«Письма с адресов «ru» больше не будут поступать напрямую в почтовые ящики эстонских государственных служащих. Они попадут в карантин, и каждый чиновник сможет открыть их оттуда в соответствии с правилами своего учреждения», — разъяснила Пакоста, добавив, что реагирование на такое письмо займет больше времени, чем на письмо с более безопасного сервера.

Министр рекомендовала местным самоуправлениям последовать примеру государства, но оставила окончательное решение за ними. Всем, кто использует адрес в домене «ru» для общения с эстонскими государственными учреждениями, рекомендовано как можно скорее заменить его на другой, не контролируемый российскими ведомствами.

Свое решение Пакоста приурочила к годовщине вывода российских войск из Эстонии, которая отмечается 31 августа.