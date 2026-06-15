В социальных сетях и профильных технологических изданиях в июне 2026 года получил широкое распространение видеоролик, снятый на одной из улиц Китая.

На опубликованных кадрах запечатлен робот-гуманоид, который сидит на тротуаре и собирает милостыню у проходящих мимо людей.

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Для привлечения внимания прохожих андроид задействует голосовые модули, произнося фразы вроде "У меня разряжается батарея, пожалуйста, помогите!", активно жестикулирует, а также удерживает перед собой специальную миску.

Примечательно, что к емкости прикреплен QR-код, позволяющий совершать переводы через популярные в Китае цифровые платежные системы.

Как сообщило технологическое сообщество IndiaTech на платформе Reddit, ролик вызвал бурные обсуждения среди пользователей, которые начали шутить о наступлении эпохи киберпанка и о том, что искусственный интеллект начинает забирать рабочие места даже в сфере благотворительности и уличного попрошайничества.