Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании напоминают: именно июньский уход во многом определяет, насколько долго и обильно будут цвести розы. Если вовремя не удалять увядшие цветки, растение начнёт тратить силы на формирование семян вместо новых бутонов.

Почему важно удалять увядшие цветы

Как отмечает садовод Алан Титчмарш, многие дачники допускают одну и ту же ошибку — оставляют отцветшие бутоны на кустах до полного высыхания.

После цветения роза стремится завершить свой жизненный цикл и направляет ресурсы на созревание семян. Удаление увядших цветков позволяет «обмануть» растение и стимулирует образование новых побегов и бутонов.

Кроме того, такая процедура сохраняет декоративность куста и снижает риск загнивания лепестков во влажную погоду.

Как правильно обрезать разные виды роз

Техника удаления отцветших цветков зависит от сорта.

Чайно-гибридные розы можно обрезать непосредственно под цветком, удаляя увядшую головку вместе с короткой частью стебля.

Кустовые и флорибундовые розы требуют более глубокого среза. Его выполняют чуть выше первого полноценного листа или хорошо развитой почки. Такой приём стимулирует рост новых цветущих побегов.

Особый уход за плетистыми розами

В конце июня плетистые розы активно наращивают молодые побеги. В это время важно регулярно осматривать кусты и своевременно подвязывать ветви к опорам, перголам или беседкам.

Горизонтальное или диагональное расположение побегов способствует образованию большего количества цветочных почек по всей длине стебля.

Как правильно поливать розы летом

С наступлением жары потребность роз во влаге значительно возрастает, однако режим полива зависит от возраста растения.

Взрослые хорошо укоренившиеся кусты достаточно обильно поливать один раз в неделю, тщательно промачивая почву на глубину залегания корней.

Молодые кусты и саженцы первого года жизни нуждаются в более частом поливе — примерно раз в два дня, поскольку их корневая система ещё недостаточно развита.

Главное правило летнего ухода

Уход за розами в июне не требует сложных процедур или дорогих средств, но требует регулярности. Своевременное удаление отцветших бутонов, правильный полив и подвязка побегов помогут сохранить пышное цветение до самой осени.

Достаточно уделять розарию несколько минут каждую неделю, и кусты будут радовать новыми бутонами и насыщенным ароматом вплоть до сентября.