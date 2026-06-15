С бородавками хотя бы раз в жизни сталкивается большинство людей. Кто-то обнаруживает их случайно, кто-то месяцами пытается скрыть или вывести самостоятельно. Несмотря на распространенность, вокруг этих небольших кожных образований до сих пор существует немало мифов: одни считают их безобидной косметической особенностью, другие боятся заразиться через обычное рукопожатие.

Истина, как обычно, находится где-то посередине. Откуда берутся бородавки, почему одни исчезают сами, а другие разрастаются, и какие методы лечения действительно работают, рассказывает косметолог и дерматовенеролог Галина Глухова.

Что такое бородавка

«Бородавка — это доброкачественное образование на коже, которое возникает вследствие заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). Внешне она может выглядеть как небольшой узелок, плотная бляшка или шероховатый нарост.

Обычно по цвету бородавка мало отличается от окружающей кожи, хотя иногда бывает светлее или темнее», — объясняет Галина Глухова.

Появление бородавки связано с тем, что вирус заставляет клетки верхнего слоя кожи делиться быстрее обычного. В результате формируется заметный выступ на поверхности кожи. Размеры таких образований могут варьироваться — от едва заметной точки до нескольких сантиметров в диаметре.

Иногда бородавка бывает одиночной, но нередко рядом появляются новые элементы. В некоторых случаях они исчезают самостоятельно, однако этот процесс может занять месяцы и даже годы.

Почему появляются бородавки

Причина всегда одна — вирус папилломы человека. Он проникает в организм через микроскопические повреждения кожи: небольшие царапины, трещинки, заусенцы и другие незаметные травмы.

Однако заражение не означает, что бородавка обязательно появится.

«Многое зависит от состояния иммунной системы и защитных свойств кожи. У одних людей организм успешно подавляет вирус еще до появления симптомов, а у других возникают характерные наросты», — говорит специалист.

Риск появления бородавок повышают частые травмы кожи, повышенная потливость ладоней и стоп, а также посещение бассейнов, саун, спортивных залов и общественных душевых.

Во влажной среде вирус распространяется особенно легко, поэтому хождение босиком в общественных местах считается одним из самых распространенных способов заражения.

Способствовать развитию бородавок также могут стресс, перенесенные заболевания и любые состояния, ослабляющие иммунитет.

Почему бородавку легко перепутать с другими образованиями

Не каждое уплотнение на коже является бородавкой. Внешне на нее могут быть похожи мозоли, папилломы, кератомы и некоторые другие образования.

«Например, подошвенную бородавку нередко принимают за обычную мозоль. Но мозоль возникает из-за постоянного давления или трения, тогда как бородавка имеет вирусную природу. Папилломы обычно мягче и часто располагаются на тонкой ножке. Генитальные кондиломы тоже связаны с вирусом папилломы человека, но вызываются другими его типами и требуют отдельного подхода к лечению», — поясняет врач.

Именно поэтому при появлении любого нового образования на коже лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту.

Нужно ли лечить бородавки

Иногда бородавки действительно исчезают самостоятельно. Особенно часто это происходит у детей и молодых людей с хорошо работающей иммунной системой.

Если образование не увеличивается в размерах, не вызывает боли и не мешает в повседневной жизни, врач может рекомендовать наблюдение.

Однако многие пациенты предпочитают удаление.

«Дело не только в косметическом дискомфорте. Бородавки достаточно заразны и могут распространяться как на другие участки тела, так и на окружающих людей. Кроме того, некоторые разновидности часто травмируются одеждой или причиняют боль при движении», — предупреждает Галина Глухова.

Как удаляют бородавки

Самостоятельные попытки избавиться от бородавки нередко заканчиваются осложнениями.

«Срезание, выжигание агрессивными средствами или перевязывание ниткой могут привести к ожогам, воспалению и образованию рубцов. Кроме того, без осмотра специалиста легко принять за бородавку совершенно другое заболевание», — отмечает эксперт.

Выбор метода лечения зависит от размеров, расположения и количества образований.

Для небольших поверхностных бородавок иногда используют препараты на основе кислот. Они постепенно размягчают и удаляют пораженные участки кожи, однако требуют длительного и аккуратного применения.

Одним из самых распространенных методов остается криодеструкция — удаление жидким азотом.

«После замораживания клетки разрушаются, и бородавка постепенно отпадает. Для достижения результата нередко требуется несколько процедур с интервалом в две-три недели», — рассказывает дерматовенеролог.

Также применяются электрокоагуляция, лазерное и радиоволновое удаление. Эти методы позволяют воздействовать на ткани максимально точно и подходят для большинства видов бородавок.

Хирургическое иссечение сегодня используется редко — преимущественно при крупных образованиях или в случаях, когда требуется уточнить диагноз.

После удаления коже необходимо время для восстановления.

«На месте процедуры обычно образуется корочка, которую нельзя сдирать или травмировать до полного заживления», — предупреждает специалист.

Как снизить риск появления бородавок

Полностью исключить контакт с вирусом папилломы человека невозможно, однако значительно снизить вероятность заражения вполне реально.

В бассейнах, саунах, спортзалах и общественных душевых рекомендуется пользоваться личной обувью и избегать хождения босиком.

Важно следить за состоянием кожи, своевременно обрабатывать порезы и трещины, а также не пользоваться чужими полотенцами, обувью и маникюрными принадлежностями.

Большое значение имеет и общее состояние организма. Полноценный сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогают иммунной системе эффективнее контролировать вирус.

«Существует вакцина против ВПЧ, однако она защищает преимущественно от онкогенных типов вируса, связанных с развитием рака шейки матки и генитальных кондилом. От обычных бытовых бородавок такая вакцина не защищает», — уточняет врач.

Бородавки редко представляют серьезную угрозу для здоровья, однако игнорировать их не стоит. За небольшим кожным наростом скрывается вирусная инфекция, которая может распространяться, вызывать дискомфорт и иногда маскироваться под другие заболевания.

Поэтому при появлении любых подозрительных образований на коже лучше отказаться от домашних экспериментов и обратиться к специалисту. Это поможет быстрее поставить правильный диагноз и выбрать наиболее эффективный способ лечения.