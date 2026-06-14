Зеленый лук

Это самое распространенное растение, которое можно вырастить на зелень. Если от зеленого лука осталась нижняя белая часть, то перья можно получить еще раз. Поставьте пучок в стакан с водой так, чтобы жидкость доходила до середины луковицы. Меняйте воду через день, вскоре лук даст корешки, а через две недели можно срезать первый урожай.

Лук-порей

Эту разновидность лука выращивают так же, как зеленый. Ставьте луковицы в воду, меняйте жидкость и ждите корешков. Порей можно посадить в контейнер с землей или оставить в стакане.

Салат

Салат ромэн обычно продают с корнями в маленьких стаканчиках. Аккуратно достаньте растение, перенесите в емкость с водой. Когда листва начнет расти, пересаживайте в контейнер с землей и не тратьте большие деньги на зелень.

Белокочанная капуста

Кочан сложно прорастить, а вот кочерыжку — вполне. Принцип такой же: поставьте в стакан с водой, меняйте жидкость, следите, чтобы капуста не начала гнить. Как только появятся корни, пересаживайте в контейнер с грунтом.

Имбирь

Это растение пользуется популярностью в холодный сезон, когда нужна поддержка для иммунитета. Из тертого и сухого корня делают имбирный чай с полезными добавками — медом, корицей, мятой, лимоном. Хорошая новость: полезный корнеплод можно вырастить дома. Посадите часть в воду, вскоре появятся отростки. Перенесите в горшок с землей, поставьте на южный подоконник. Через какое-то время корень можно откопать, отрезать и вернуть в грунт.

Морковь

Молодую морковную ботву добавляют в салаты, супы, окрошку, мясные блюда. Зелень полезная и приятная на вкус. После чистки не выкидывайте верхушку, переложите в крышку с водой. Сам корнеплод, конечно, не вырастет, но листва заколосится. Кстати, таким же образом получают свежую ботву от свеклы или редьки. Для проращивания можно использовать не только воду, но и влажный песок.

Пекинская капуста

Отрежьте от пекинской капусты нижнюю часть (примерно 5 сантиметров). Положите в стакан, поставьте в прохладное место и меняйте воду каждые 2-3 дня. Кочерыжка даст корни, а через две недели из верхней части появятся новые листочки. Срывайте большие, маленькие оставляйте на вырост.

Сельдерей

Отрежьте розетку в нижней части стебля, поставьте во влажную среду. Через 7 дней появятся молодые листочки — значит, пришло время пересадить в горшок с питательным субстратом. При достаточной освещенности будет развиваться очень быстро, в магазин за добавкой бегать не придется.

Ананас

Ананас — не овощ, но в нашу подборку попал неслучайно: фрукт можно вырастить из ботвы. Не выкидывайте верхнюю часть с листочками, подсушите в течение нескольких дней и посадите в хорошо дренированную почву. Растет медленно, но легко переносит засуху. Первые плоды появятся через два года. Кстати, цветет очень красиво, можно выращивать не только для еды, но и в декоративных целях.