Выращивание из пищевых отходов — это интересный способ получить повторный урожай.
Зеленый лук
Это самое распространенное растение, которое можно вырастить на зелень. Если от зеленого лука осталась нижняя белая часть, то перья можно получить еще раз. Поставьте пучок в стакан с водой так, чтобы жидкость доходила до середины луковицы. Меняйте воду через день, вскоре лук даст корешки, а через две недели можно срезать первый урожай.
Лук-порей
Эту разновидность лука выращивают так же, как зеленый. Ставьте луковицы в воду, меняйте жидкость и ждите корешков. Порей можно посадить в контейнер с землей или оставить в стакане.
Салат
Салат ромэн обычно продают с корнями в маленьких стаканчиках. Аккуратно достаньте растение, перенесите в емкость с водой. Когда листва начнет расти, пересаживайте в контейнер с землей и не тратьте большие деньги на зелень.
Белокочанная капуста
Кочан сложно прорастить, а вот кочерыжку — вполне. Принцип такой же: поставьте в стакан с водой, меняйте жидкость, следите, чтобы капуста не начала гнить. Как только появятся корни, пересаживайте в контейнер с грунтом.
Имбирь
Это растение пользуется популярностью в холодный сезон, когда нужна поддержка для иммунитета. Из тертого и сухого корня делают имбирный чай с полезными добавками — медом, корицей, мятой, лимоном. Хорошая новость: полезный корнеплод можно вырастить дома. Посадите часть в воду, вскоре появятся отростки. Перенесите в горшок с землей, поставьте на южный подоконник. Через какое-то время корень можно откопать, отрезать и вернуть в грунт.
Морковь
Молодую морковную ботву добавляют в салаты, супы, окрошку, мясные блюда. Зелень полезная и приятная на вкус. После чистки не выкидывайте верхушку, переложите в крышку с водой. Сам корнеплод, конечно, не вырастет, но листва заколосится. Кстати, таким же образом получают свежую ботву от свеклы или редьки. Для проращивания можно использовать не только воду, но и влажный песок.
Пекинская капуста
Отрежьте от пекинской капусты нижнюю часть (примерно 5 сантиметров). Положите в стакан, поставьте в прохладное место и меняйте воду каждые 2-3 дня. Кочерыжка даст корни, а через две недели из верхней части появятся новые листочки. Срывайте большие, маленькие оставляйте на вырост.
Сельдерей
Отрежьте розетку в нижней части стебля, поставьте во влажную среду. Через 7 дней появятся молодые листочки — значит, пришло время пересадить в горшок с питательным субстратом. При достаточной освещенности будет развиваться очень быстро, в магазин за добавкой бегать не придется.
Ананас
Ананас — не овощ, но в нашу подборку попал неслучайно: фрукт можно вырастить из ботвы. Не выкидывайте верхнюю часть с листочками, подсушите в течение нескольких дней и посадите в хорошо дренированную почву. Растет медленно, но легко переносит засуху. Первые плоды появятся через два года. Кстати, цветет очень красиво, можно выращивать не только для еды, но и в декоративных целях.
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