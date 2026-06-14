Кажется, что в вопросах личной гигиены нет ничего сложного. Однако мы часто совершаем ошибки и передаем их детям.

Уход за собой важен, но он должен быть правильным. Иногда даже за младенцем мы ухаживаем не совсем корректно. Например, при купании новорожденного мы можем допускать множество ошибок, прививая малышу неправильные гигиенические привычки. Рассмотрим некоторые из них.

Чистить уши

Мыть уши необходимо, но использование ватной палочки внутри уха — это лишнее. Врачи предупреждают, что чрезмерное очищение может привести к травмам барабанной перепонки. Достаточно аккуратно протереть ушную раковину мыльным пальцем, не запихивая ничего внутрь.

Коротко стричь ногти

Короткая стрижка ногтей может выглядеть неэстетично. Многие мужчины уже открыли для себя прелести маникюра и ухаживают за руками. Кроме того, существует риск вросшего ногтя, особенно если стричь ногти не по прямой линии. Лучше аккуратно подпиливать ногти и учить детей придавать им форму, чем обрезать их слишком коротко.

Мыться с мылом дважды в день

Некоторые участки тела, такие как ноги, руки, подмышки, шея и интимные зоны, действительно нужно мыть с мылом. Однако натирать всё тело дважды в день мочалкой — это излишне. Это может разрушить естественный защитный слой кожи, делая её более уязвимой для бактерий.

Кстати, младенца не нужно мыть каждый день. Локальные омовения необходимы, и можно купать его в ванной каждый день, но мыть с мылом не обязательно, так как он не пачкается сильно.

Пользоваться ополаскивателем для зубов

Основная функция ополаскивателя для полости рта — уничтожение болезнетворных бактерий. Однако, как говорит стоматолог Александра Смирнова, не стоит злоупотреблять им. Нормальная флора не требует дезинфекции, поэтому ополаскиватель следует использовать не чаще десяти раз в месяц, если есть сомнения в свежести дыхания.

Слишком фанатично расчесываться

Многие из нас помнят советы бабушек и мам о том, как важно расчесывать волосы. Это действительно полезно, так как распределяет кожное сало и улучшает кровообращение. Однако важно использовать правильную расческу из натурального ворса, чтобы не повредить волосы и кожу головы. Лучше расчесываться просто для удовольствия, а массаж делать руками.

Чистить зубы по три минуты

Зубы нужно чистить тщательно, но не стоит зацикливаться на времени. Важно научить ребенка правильным движениям щетки, что требует больше времени, чем три минуты. Например, горизонтальные движения могут повредить эмаль зубов, как объясняет Александра Смирнова.

Мыть голову каждый день

В условиях мегаполиса волосы могут выглядеть грязными на второй день. Однако это может быть следствием того, что мы приучили волосы к частому мытью и неправильно подбираем средства. В идеале голову следует мыть два раза в неделю. Чтобы волосы меньше пачкались, выбирайте правильный шампунь и следите за рационом — чем меньше жирного, острого и сладкого, тем реже придется мыть голову.

Чему стоит научить ребенка

* Пользоваться зубной нитью — кариес чаще всего возникает в межзубных пространствах.

* Не забывать о дезодоранте (и о том, что его надо смывать).

* Пользоваться уходовыми средствами по возрасту — это важно!

* Не стесняться брать в руки пемзу — мозоли есть и у детей тоже.

* Пользоваться солнцезащитными средствами каждый раз, выходя на солнце.

* Менять белье, носки и футболки каждый день.