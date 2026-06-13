Даже качественные специи со временем могут стать источником опасных веществ. Эксперты предупреждают: при неправильном хранении в пряностях способны развиваться плесневые грибки, вырабатывающие токсины, которые могут негативно влиять на здоровье.
Трудно представить кухню без специй и ароматных приправ. Однако многие забывают, что у них тоже есть срок годности. Баночки с паприкой, куркумой или перцем нередко годами стоят на полках, постепенно теряя не только вкус и аромат, но и безопасность.
По словам диетолога Минди Хаар, одна из главных опасностей старых специй связана с микотоксинами — токсичными веществами, которые вырабатываются плесневыми грибами. Особенно опасными считаются афлатоксины.
Почему специи могут стать опасными
Микотоксины нередко появляются еще на этапе выращивания и сушки сырья. Многие специи производятся в странах с теплым и влажным климатом, где пряности сушат на открытом воздухе. В таких условиях риск загрязнения значительно возрастает.
Особенно уязвимыми считаются:
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чили;
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паприка;
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черный и красный перец;
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имбирь;
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куркума.
Исследования показывают, что при неправильном хранении плесневые грибки способны активно развиваться и после упаковки продукта.
Специалисты отмечают, что полностью избавиться от некоторых микотоксинов невозможно даже после термической обработки или дополнительной сушки.
Подобная проблема касается не только специй. Микотоксины могут встречаться также в рисе, орехах, сухофруктах, чае и семечках.
Какие симптомы могут насторожить
Отравление микотоксинами не всегда легко распознать, поскольку его признаки напоминают симптомы многих других заболеваний.
Среди возможных проявлений:
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хроническая усталость;
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головные боли;
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снижение концентрации внимания;
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тошнота;
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рвота;
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диарея;
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боли в животе;
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кожный зуд.
Однократное попадание небольшого количества токсинов чаще всего не вызывает серьезных последствий у здорового человека. Однако длительное воздействие может негативно сказаться на работе печени, почек и иммунной системы. Некоторые исследования также связывают микотоксины с повышенным риском онкологических заболеваний.
Как понять, что специю пора выбросить
Диетологи советуют без сожаления избавляться от приправ, если они:
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потеряли яркий цвет;
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приобрели затхлый запах;
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слиплись в комки;
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покрылись белым, розовым или черным налетом;
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имеют любые признаки плесени.
Кроме того, не рекомендуется хранить специи рядом с плитой или в местах с повышенной влажностью. Лучше всего держать их в герметично закрытых емкостях в темном и сухом шкафу.
Большинство молотых специй желательно использовать в течение 6–12 месяцев после открытия упаковки.
Старые специи могут представлять не меньшую опасность, чем просроченные продукты. Если приправа изменила цвет, запах или внешний вид, лучше не рисковать и заменить ее новой. Правильное хранение и регулярная ревизия кухонных запасов помогут сохранить не только вкус блюд, но и здоровье.
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