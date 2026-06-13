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Специи тоже портятся: диетолог назвал признаки, что приправы пора выбросить 0 48

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Специи

Даже качественные специи со временем могут стать источником опасных веществ. Эксперты предупреждают: при неправильном хранении в пряностях способны развиваться плесневые грибки, вырабатывающие токсины, которые могут негативно влиять на здоровье.

Трудно представить кухню без специй и ароматных приправ. Однако многие забывают, что у них тоже есть срок годности. Баночки с паприкой, куркумой или перцем нередко годами стоят на полках, постепенно теряя не только вкус и аромат, но и безопасность.

По словам диетолога Минди Хаар, одна из главных опасностей старых специй связана с микотоксинами — токсичными веществами, которые вырабатываются плесневыми грибами. Особенно опасными считаются афлатоксины.

Почему специи могут стать опасными

Микотоксины нередко появляются еще на этапе выращивания и сушки сырья. Многие специи производятся в странах с теплым и влажным климатом, где пряности сушат на открытом воздухе. В таких условиях риск загрязнения значительно возрастает.

Особенно уязвимыми считаются:

  • чили;

  • паприка;

  • черный и красный перец;

  • имбирь;

  • куркума.

Исследования показывают, что при неправильном хранении плесневые грибки способны активно развиваться и после упаковки продукта.

Специалисты отмечают, что полностью избавиться от некоторых микотоксинов невозможно даже после термической обработки или дополнительной сушки.

Подобная проблема касается не только специй. Микотоксины могут встречаться также в рисе, орехах, сухофруктах, чае и семечках.

Какие симптомы могут насторожить

Отравление микотоксинами не всегда легко распознать, поскольку его признаки напоминают симптомы многих других заболеваний.

Среди возможных проявлений:

  • хроническая усталость;

  • головные боли;

  • снижение концентрации внимания;

  • тошнота;

  • рвота;

  • диарея;

  • боли в животе;

  • кожный зуд.

Однократное попадание небольшого количества токсинов чаще всего не вызывает серьезных последствий у здорового человека. Однако длительное воздействие может негативно сказаться на работе печени, почек и иммунной системы. Некоторые исследования также связывают микотоксины с повышенным риском онкологических заболеваний.

Как понять, что специю пора выбросить

Диетологи советуют без сожаления избавляться от приправ, если они:

  • потеряли яркий цвет;

  • приобрели затхлый запах;

  • слиплись в комки;

  • покрылись белым, розовым или черным налетом;

  • имеют любые признаки плесени.

Кроме того, не рекомендуется хранить специи рядом с плитой или в местах с повышенной влажностью. Лучше всего держать их в герметично закрытых емкостях в темном и сухом шкафу.

Большинство молотых специй желательно использовать в течение 6–12 месяцев после открытия упаковки.

Старые специи могут представлять не меньшую опасность, чем просроченные продукты. Если приправа изменила цвет, запах или внешний вид, лучше не рисковать и заменить ее новой. Правильное хранение и регулярная ревизия кухонных запасов помогут сохранить не только вкус блюд, но и здоровье.

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#безопасность #питание #плесень #специи #хранение #симптомы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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