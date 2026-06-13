С начала весны и до поздней осени питомцы, гуляющие на дачах, в парках или по улицам, могут стать жертвами клещей. Однако стоит помнить, что активность клещей зависит не только от сезона, но и от температуры — вероятность их нападения существует даже зимой, если погода теплая и малоснежная.

Важно вовремя обнаружить клеща на теле питомца и удалить его с шерсти. Если клещ успел укусить, необходимо извлечь его самостоятельно или обратиться к специалисту в ветеринарной клинике.

Ветеринарный врач Александр Алясов делится рекомендациями о том, как обнаружить паразита, какие симптомы могут указывать на укус клеща и как правильно оказать помощь животному.

Клещи чаще всего кусают питомцев весной и летом. Опытные владельцы знают, что противопаразитарную обработку следует проводить регулярно в течение всего года. Эффективные и безопасные средства может порекомендовать ваш ветеринар.

Несмотря на то, что защищенные собаки менее подвержены укусам, это не повод пренебрегать осмотром питомца после каждой прогулки. Клещ может оставаться на теле животного несколько дней после укуса.

Как обнаружить клеща

Ветеринары и опытные владельцы рекомендуют осматривать собаку после каждой прогулки, чтобы вовремя заметить клеща и оказать необходимую помощь.

Если вы не знаете, как выглядит клещ, не переживайте — его можно увидеть даже невооруженным глазом. Размер клеща варьируется от 2-3 мм до 1 см и более, если он насытился кровью.

Раздвигайте шерсть на разных участках тела с помощью расчески с частыми зубьями, так как не всегда удается качественно прощупать всю поверхность тела руками, особенно если у вас пушистый питомец. Обращайте внимание на любые уплотнения и проверяйте, что это такое. После осмотра не забывайте мыть руки.

Симптомы заболеваний после укуса клеща

После укуса у животного может появиться зуд и воспаление в месте укуса, поэтому важно следить за общим состоянием питомца.

Независимо от того, удалось ли клещу прикрепиться, важно внимательно следить за состоянием здоровья и любыми изменениями в поведении животного. Клещ вводит «обезболивающий компонент», и собака может не чувствовать укуса.

Клещ также может «запустить» возбудителя пироплазмоза в кровоток питомца. Шансы избежать заболевания у защищенной собаки выше, но не стоит терять бдительность и осматривать собаку после каждой прогулки.

Какие изменения могут быть:

* Слабость и общее недомогание;

* Апатия;

* Снижение аппетита или его отсутствие;

* Учащенное дыхание;

* Бледность или желтушность слизистых оболочек;

* Изменение цвета мочи;

* Повышение жажды;

* Рвота и/или диарея;

* Повышение температуры.

Могут быть и другие неспецифические симптомы, которые могут проявляться как в первые дни, так и в течение 2-3 недель. Обратите внимание, что все перечисленные симптомы могут проявляться отдельно или в комбинации, так как заболевание у каждого питомца протекает по-разному.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не ждите ухудшения состояния — немедленно обратитесь в ветеринарную клинику для диагностики и лечения.

Даже если ваши опасения окажутся ложными, лучше перестраховаться, чем упустить время. Игнорирование необычного поведения животного может привести к серьезным последствиям.

Как правильно извлечь клеща самостоятельно

Наиболее надежный способ — отвезти питомца к ветеринару для полного осмотра и извлечения клещей. Если такой возможности нет, вы можете сделать это самостоятельно.

Существует несколько способов:

* Используйте «выкручиватель клещей» (тик-твистер), который можно приобрести в зоомагазине или ветеринарной аптеке. Рекомендуется иметь его при себе во время прогулок.

* Пропустите клеща между зубцами инструмента, стараясь держать его близко к коже, и начинайте крутить (в любую сторону) до полного извлечения. Не тяните инструмент вверх, чтобы не оставить голову клеща в коже.

* Если тик-твистера нет, можно использовать обычный пинцет. Плотно захватите тело клеща как можно ближе к коже и начинайте крутить его до полного извлечения. Будьте осторожны, не надавливайте на заднюю часть клеща, чтобы избежать заражения.

После извлечения обработайте место укуса йодом.

Если вы извлекали клеща на улице, не выбрасывайте его, а уничтожьте. Такой клещ может быть опасен для других собак.

Профилактика — ключ к здоровью

Профилактика от паразитов должна стать регулярной практикой, независимо от того, живут ли животные в городе или в сельской местности. Если в вашем регионе высокий риск заболеваний, переносимых клещами, проконсультируйтесь с ветеринаром для подбора подходящего препарата.

Однако помните, что препараты не обеспечивают 100% защиту, поэтому не забывайте осматривать питомца после каждой прогулки для своевременного выявления клещей и принятия необходимых мер.