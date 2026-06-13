Парижский суд приговорил шестерых граждан Грузии к тюремным срокам по делу о похищении редких изданий русских классиков из библиотек Франции и других европейских стран. Следствие считает, что преступления были частью масштабной международной схемы.

Во Франции завершился один из самых необычных уголовных процессов последних лет, связанный с кражами редких книг из крупнейших европейских библиотек.

Суд в Париже признал шестерых граждан Грузии виновными по делу о похищении ценных изданий произведений русских классиков. Осуждённые получили различные сроки заключения, а главный фигурант дела — Михаил З. — был приговорён к семи годам тюрьмы.

По версии следствия, преступления носили организованный и тщательно спланированный характер. Схема была относительно простой: злоумышленники представлялись исследователями, получали доступ к редким книгам, изучали их и подготавливали качественные копии. Затем оригиналы незаметно заменялись подделками.

Среди похищенных произведений были редкие издания книг Александр Пушкин, Николай Гоголь и Михаил Лермонтов.

Расследование показало, что преступники действовали не только во Франции. Аналогичные кражи были зафиксированы в Германии, Швейцарии, Чехии, Литве и Эстонии. В результате была создана международная следственная группа при участии Европол и Eurojust.

Особое внимание следователей привлекла деятельность Михаила З., который только за несколько месяцев посетил Национальная библиотека Франции около 40 раз. Позже выяснилось, что девять редких изданий были заменены копиями. Ущерб оценили примерно в 650 тысяч евро.

Во время следствия обвиняемый признал факт краж, однако отрицал участие в организованной группе. Он утверждал, что продавал похищенные книги в России ради личной выгоды.

Это дело привлекло внимание не только из-за суммы ущерба, но и из-за выбранной цели преступников. В отличие от обычных краж предметов искусства, здесь объектом охоты стали редкие книги XIX века, многие из которых имеют культурную и историческую ценность.

Следственные судьи также рассматривали версию, что похищения могли быть связаны с попытками вернуть в Россию объекты культурного наследия, находящиеся в европейских коллекциях. Однако окончательных доказательств этой версии представлено не было.

Несмотря на аресты и вынесенные приговоры, судьба самих книг остаётся неизвестной. Ни одно из похищенных изданий до сих пор не найдено.

Расследование, охватившее несколько стран Европы, показало, насколько уязвимыми могут быть даже крупнейшие библиотеки мира перед хорошо подготовленными преступными группами, охотящимися за редкими культурными ценностями.