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Метровый скорпион 200 000 000 лет назад терроризировал лесных жителей 0 59

В мире животных
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такому деятелю было лучше не попадаться.

Хищник был отменным пловцом.

Ученые Манчестерского университета выяснили, что крупнейший в истории скорпион, обитавший на Земле 415 миллионов лет назад, целых 150 лет скрывался в музейной коллекции. С 1870-х годов исследователи спорили о происхождении странных ископаемых фрагментов из Англии и Уэльса.

В 1980-х появилась гипотеза о древнем скорпионе, но не хватало доказательств — особенно хвоста. Применив современные методы анализа, палеонтологи смогли «составить более четкую модель животного». Метровый Praearcturus gigas располагал клешнями длиной 16 см, представлявшими собой грозное оружие.

Сейчас исследователи пытаются понять, что позволило ему достичь таких размеров. Praearcturus жил на 50 миллионов лет раньше каменноугольных лесов с гигантскими многоножками, задолго до появления деревьев. Это «тираннозавр рекс» среди членистоногих, живший почти за 200 миллионов лет до появления первых динозавров, в раннем девоне, среди низкорослых растений и грибов.

Но как ему удалось вырасти до таких размеров? Скорее всего, из-за отсутствия конкуренции — крупных животных в то время почти не было. Кроме того, скорпион был частично водным, о чем свидетельствуют боковые пластины, как у ракообразных. Praearcturus находился на поворотном этапе истории, когда жизнь только начинала осваивать сушу. Возможно, он представляет линию, вернувшуюся в воду после того, как его потомки уже начали жить на земле.

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#наука #природа #палеонтология #исследования
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