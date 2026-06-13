Латвийская национальная опера решила добиваться через суд компенсации убытков, понесённых после отмены новой постановки оперы «Парсифаль». Проект был остановлен за несколько месяцев до премьеры, когда от него отказалась творческая команда под руководством Катарины Вагнер.

Латвийский национальный театр оперы и балета намерен обратиться в суд, чтобы взыскать убытки, возникшие после отмены новой постановки оперы «Парсифаль» композитора Рихард Вагнер.

Соответствующее решение было принято правлением театра после того, как переговоры с партнёрами проекта не позволили урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

Премьера спектакля была запланирована на октябрь 2025 года и считалась одним из наиболее заметных проектов сезона. Однако за три месяца до показа постановка была отменена. Причиной стало решение компании, представлявшей режиссёра Катарина Вагнер, а также других участников творческой группы отказаться от дальнейшей работы над проектом.

К моменту отмены театр уже вложил средства в подготовку спектакля. После срыва постановки он попытался вернуть понесённые расходы путём переговоров, которые продолжались до конца 2025 года.

Для любого крупного театра отмена премьеры на столь позднем этапе означает не только художественные, но и финансовые потери. К этому моменту обычно уже выполнена значительная часть подготовительных работ, связанных с декорациями, организацией постановки и планированием сезона.

Как сообщалось ранее, уведомление об отказе от проекта театр получил летом прошлого года. Представители творческой команды объяснили своё решение тем, что не смогут реализовать постановку в запланированные сроки и в соответствии с первоначальной художественной концепцией. Одной из причин назывался выход из проекта одного из ключевых участников творческой группы.

Размер убытков, которые понесла опера, официально не раскрывается. В театре заявляют, что эта информация остаётся конфиденциальной.

Тем не менее сам факт обращения в суд показывает, что стороны не смогли найти компромиссное решение и спор, вероятно, будет рассматриваться уже в юридической плоскости.

Теперь вопрос о возможной компенсации расходов за несостоявшуюся постановку одного из самых известных произведений Вагнера предстоит решать суду.