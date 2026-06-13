Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьера не состоялась, деньги потрачены: Национальная опера Латвии идёт в суд из-за «Парсифаля» 0 148

Культура &
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская опера
ФОТО: Виталий Вавилкин

Латвийская национальная опера решила добиваться через суд компенсации убытков, понесённых после отмены новой постановки оперы «Парсифаль». Проект был остановлен за несколько месяцев до премьеры, когда от него отказалась творческая команда под руководством Катарины Вагнер.

Латвийский национальный театр оперы и балета намерен обратиться в суд, чтобы взыскать убытки, возникшие после отмены новой постановки оперы «Парсифаль» композитора Рихард Вагнер.

Соответствующее решение было принято правлением театра после того, как переговоры с партнёрами проекта не позволили урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

Премьера спектакля была запланирована на октябрь 2025 года и считалась одним из наиболее заметных проектов сезона. Однако за три месяца до показа постановка была отменена. Причиной стало решение компании, представлявшей режиссёра Катарина Вагнер, а также других участников творческой группы отказаться от дальнейшей работы над проектом.

К моменту отмены театр уже вложил средства в подготовку спектакля. После срыва постановки он попытался вернуть понесённые расходы путём переговоров, которые продолжались до конца 2025 года.

Для любого крупного театра отмена премьеры на столь позднем этапе означает не только художественные, но и финансовые потери. К этому моменту обычно уже выполнена значительная часть подготовительных работ, связанных с декорациями, организацией постановки и планированием сезона.

Как сообщалось ранее, уведомление об отказе от проекта театр получил летом прошлого года. Представители творческой команды объяснили своё решение тем, что не смогут реализовать постановку в запланированные сроки и в соответствии с первоначальной художественной концепцией. Одной из причин назывался выход из проекта одного из ключевых участников творческой группы.

Размер убытков, которые понесла опера, официально не раскрывается. В театре заявляют, что эта информация остаётся конфиденциальной.

Тем не менее сам факт обращения в суд показывает, что стороны не смогли найти компромиссное решение и спор, вероятно, будет рассматриваться уже в юридической плоскости.

Теперь вопрос о возможной компенсации расходов за несостоявшуюся постановку одного из самых известных произведений Вагнера предстоит решать суду.

×
Читайте нас также:
#Латвия #культура #опера #убытки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Концерт в зале Дзинтари Эксклюзив!
Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой
Изображение к статье: Паул Буткевич
Изображение к статье: Рижский русский театр имени Чехова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Футбольный стадион в Риге
Бизнес
Изображение к статье: Такому деятелю было лучше не попадаться. Иконка видео
В мире животных
Изображение к статье: Футуристические наряды от культового производителя. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Библиотечные стеллажи
ЧП и криминал
Изображение к статье: Силуэт девушки на фоне племени
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Заброшенную войсковую часть переделывают в современный комплекс. Иконка видео
В мире
4
Изображение к статье: Футбольный стадион в Риге
Бизнес
Изображение к статье: Такому деятелю было лучше не попадаться. Иконка видео
В мире животных
Изображение к статье: Футуристические наряды от культового производителя. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео