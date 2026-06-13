В Финляндии согласовали выплаты для пропустивших работу из-за угрозы БПЛА, пишет Yle.
Согласно рекомендации, работодатели должны сохранять оплату труда, если работник опаздывает или вынужден остаться дома из-за введенных властями мер безопасности.
Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство страны могут проникать вооруженные беспилотники, а граждан призывают укрыться в помещениях.
Как отметило Yle, открытым остается вопрос о работе критически важных отраслей — здравоохранения, круглосуточного ухода за пожилыми, а также энергетики и промышленности.
В этих сферах персонал может быть обязан продолжать работу даже во время угрозы, если остановка процессов несет риски для людей и инфраструктуры, сказано в статье.
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