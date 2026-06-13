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Будут оплачивать рабочий день, проведенный в бомбоубежище – но не в Латвии 1 110

В мире
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: БПЛА

В Финляндии согласовали выплаты для пропустивших работу из-за угрозы БПЛА, пишет Yle.

Согласно рекомендации, работодатели должны сохранять оплату труда, если работник опаздывает или вынужден остаться дома из-за введенных властями мер безопасности.

Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство страны могут проникать вооруженные беспилотники, а граждан призывают укрыться в помещениях.

Как отметило Yle,  открытым остается вопрос о работе критически важных отраслей — здравоохранения, круглосуточного ухода за пожилыми, а также энергетики и промышленности.

В этих сферах персонал может быть обязан продолжать работу даже во время угрозы, если остановка процессов несет риски для людей и инфраструктуры, сказано в статье.

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#здравоохранение #Финляндия #работа #энергетика #безопасность #промышленность #беспилотники #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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