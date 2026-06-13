Новая мода

Весной на большие и малые мировые экраны косяком пошли фильмы про невест. Но сезонное обострение романтических чувств тут ни при чем: все заметные новинки, где фигурируют кольца, белые платья и брачные клятвы, или относятся к жару хоррора, или как минимум сосредоточены на теме насилия.

«Невеста!» Мэгги Джилленхол про невесту франкенштейнова монстра; «Я иду искать 2», продолжение комедийного ужастика про выживание в первую брачную ночь; «Драма» с Робертом Паттинсоном, собравшимся жениться на чуть не перестрелявшей свой школьный класс Зендее; спродюсированный братьями Даффер (шоураннерами «Очень странных дел») сериал с красноречивым названием «У меня очень плохое предчувствие» – все они на разные лады доказывают зрителю, что хорошее дело браком не назовут.

Батальоны просят огня

С дилогией «Я иду искать» у сериала от Netflix особенно много общего: и на визуальном уровне (авторы обеих историй справедливо, хоть и неоригинально полагают, что кровь эффектно смотрится на белых кружевах), и на идейном – в обоих случаях мы наблюдаем происходящее с точки зрения невесты и оба раза страх девушки перед вхождением в большое богатое семейство оказывается полностью оправданным.

Неслучайно обе новобрачные – в киношном исполнении Самары Уивинг и сериальном Камиллы Морроне (знакомой по второму сезону «Ночного администратора») – сиротки.

Создание ячейки общества для них означает еще и принятие в клан – понятно, что ключевое понятие тут «семья». Именно она – источник ужаса. Семеро «я», и у нас батальоны просят огня, как пелось в песне. Господь, жги.

Добро пожаловать в семью

…Рэйчел (Морроне) и Ники (Димарко) после трех лет отношений решают пожениться. Планируют скромную церемонию в принадлежащем семье Ники лесном домике.

У Рэйчел родителей фактически нет – мать умерла при ее рождении, с отцом девушка давно не общается – а родне жениха она еще не представлена.

Большую часть первой серии пара едет к месту свадьбы через заснеженные леса безлюдной американской тьмутаракани, сталкиваясь с непонятным и неприятным, но по прибытии все оказывается еще хуже.

Вместо обещанного домика Рэйчел видит помесь отеля «Оверлук» (бесконечные зловещие коридоры) с отелем «Грейт Нортерн» из «Твин Пикса» (снаружи лес, внутри сплошь дерево).

Со стороны жениха на свадьбе ожидается сотня гостей – понятие «семья» тут трактуют расширительно. Ближайшая родня Ники состоит из угрюмого отца, набивающего чучела из собак, нарциссической матери (Ли), чванливой ехидны-сестры, хамоватого брата, ругающегося с собственной женой, и их пугливого шестилетнего сынишки.

«Не выходи за него!»

Все ведут себя престранно. В окрестных лесах, по слухам, живет некий «дядя Прости», с извинениями вспарывающий животы женщинам. В первую же ночь из шкафа Рэйчел пропадает подвенечное платье, чтобы вскоре найтись на чучеле, повешенным на ветке. Перевернув пригласительную открытку, героиня видит размашистую надпись «Не выходи за него!».

Немудрено, что ею овладевает вынесенное в заголовок очень плохое предчувствие. Зато у нас вместо предчувствий – твердое знание: ведь самым первым делом нам показали флешфорвард с тем самым домом в свадебном убранстве, залитым потоками крови.

Ожидания не обманули

Каждая серия начинается с титра «Столько-то дней до «Согласна». По мере приближения брачной клятвы напряжение, видимо, должно нарастать – но в реальности получается едва ли не наоборот. Сериал страшнее всего в той своей части, где еще ничего не понятно – в начале. Когда из-под пелены пугающей неизвестности и зловещих знаков начинает проступать сюжет, он оказывается куда менее свежим и изобретательным, чем можно было надеяться.

Хуже того – ближе к финалу вместо нарастания динамики увеличивается количество нудной претенциозной болтовни, а последняя серия состоит из нее на добрую половину.

«Не ходите девки замуж»

Другое дело, что болтают тут не просто так – тут проговаривают идею. «Предчувствие» – сериал вполне программный. Он – не только про то, как душны и неприятны состоятельные семейства с традициями, и даже не только про то, что зло – семья вообще: узаконенные отношения, скрепленные узы.

Слоганом к «Предчувствию» могла бы служить похабная частушка «Не ходите девки замуж – ничего хорошего», но речь в нем даже не о замужестве – а вообще о долгих и прочных отношениях.

Здесь нет глубокой или остроумной рефлексии, но есть боевитая напористая дидактика. Она прямо противоречит всему, что западное человечество веками читало в книжках и видело в фильмах про родственные души, любовь до гроба, долгую счастливую совместную жизнь и смерть в один день в окружении любящих детей, внуков и правнуков. Зато мораль сериала полностью соответствует демографической динамике «первого мира».

Так что есть у меня предчувствие – уж не знаю, хорошее или плохое. Что-то подсказывает, что относительно скоро на большие и малые экраны косяком пойдут истории со свадьбой в качестве хеппи-энда. Только это будет свадьба по мусульманскому обряду.