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В Эстонии срочно ищут людей, понимающих латышскую речь 0 99

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Латвии и Эстонии

Компания Elron, занимающаяся пассажирскими перевозками по железной дороге, объявила конкурс по поиску новых сотрудников со знанием латышского языка.

Латышскоязычные работники нужны для обслуживания поездов на открытом этом году железнодорожном маршруте Таллин-Тарту-Рига.

«В январе мы запустили первый международный маршрут Elron Таллин-Тарту-Рига, что привело к росту потребности в сотрудниках, владеющих латышским языком», — сказала руководитель по обслуживанию Elron Яаника Линдре.

По ее словам, заявки от кандидатов со знанием латышского языка особенно ждут из Южной Эстонии.

Дополнительные сотрудники требуются также в связи с общим увеличением объема работы и постепенным выводом на линию новых поездов Škoda.

«Мы ищем людей, которые любят общаться, замечают потребности пассажиров и стремятся в любой ситуации оставить у клиентов наилучшие впечатления от сервиса», — уточнила Линдре.

По итогам конкурса и при наличии подходящих кандидатов Elron планирует нанять до десяти новых сотрудников по обслуживанию клиентов.

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#Эстония #железная дорога #Латвия #транспорт #язык
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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