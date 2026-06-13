Правительство Норвегии решило продолжить строительство первого в мире туннеля для морских судов, несмотря на то, что стоимость инвестиционного проекта выросла вдвое. Такое решение позволило правительству Йонаса Гара Стере, находящемуся в меньшинстве, сохранить парламентское большинство. Об этом сообщает RMF 24.

Проект называется Stad Ship Tunnel и должен появиться под полуостровом Стадландет на западном побережье Норвегии. Туннель длиной 1,8 км и шириной 37 метров позволит судам обходить один из самых опасных участков норвежского побережья. Туннелем смогут пользоваться суда тоннажем до 16 тысяч брутто-тонн и длиной до 140 метров.

Изначально стоимость строительства туннеля оценивалась в 4,1 миллиарда норвежских крон. Однако после подачи первых предложений подрядчиками выяснилось, что инвестиции поглотят даже 8,6 миллиарда крон, а по некоторым оценкам - целых 10 миллиардов крон (916 миллионов евро).

"Такой значительный рост расходов заставил правительство Лейбористской партии рассмотреть возможность отказа от проекта. Еще в мае министр финансов Йенс Столтенберг подчеркивал, что при таких высоких затратах государство не должно продолжать строительство", - напомнили в материале.

В то же время ситуация изменилась, когда Сельская Партия центра четко заявила: без продолжения строительства туннеля она не поддержит правительство во время голосования за пересмотренный бюджет. Поэтому для правительства Стере, находящегося в меньшинстве, это означало риск потери власти.

"В конце концов правительство решило продолжить реализацию проекта, хотя из расчетов следует, что инвестиция с самого начала будет убыточной - расходы должны быть почти в четыре раза выше ожидаемых выгод. К тому же ведущие судоходные компании, обслуживающие пассажирско-грузовые перевозки вдоль норвежского побережья - Hurtigruten и Havila - уже заявили, что не намерены пользоваться туннелем Стад", - добавили в публикации.