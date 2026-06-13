Европейские эксперты фиксируют тревожную тенденцию: наркотики становятся доступнее, а их ассортимент — опаснее. Одновременно преступные группировки все активнее вовлекают подростков не только в потребление наркотиков, но и в торговлю запрещенными веществами, а также насильственные преступления.

Европейское агентство по наркотикам (EUDA) представило новый ежегодный отчет о ситуации с наркотиками в странах ЕС. Исследование охватывает все 27 государств Евросоюза, а также Норвегию и Турцию.

По данным экспертов, рынок запрещенных веществ развивается быстрее, чем несколько лет назад. На улицах европейских городов появляется все больше новых препаратов, а их состав становится менее предсказуемым — пишет deutschlandfunk.

Руководитель агентства Алексис Гусде Нолан предупредила, что многие потребители зачастую даже не знают, какие вещества на самом деле принимают. Это особенно опасно в случаях, когда в наркотики добавляют синтетические компоненты с высокой концентрацией действующих веществ.

Синтетические наркотики становятся серьезной угрозой Особую обеспокоенность специалистов вызывают синтетические наркотики. Каждую неделю в Европе выявляют новые психоактивные вещества.

Речь идет о химически созданных препаратах, которые часто оказываются значительно сильнее традиционных наркотиков. При этом их влияние на организм нередко изучено недостаточно.

Эксперты отмечают, что синтетические каннабиноиды все чаще добавляют в продукты на основе каннабиса. Иногда такие вещества попадают даже в электронные сигареты или пищевые продукты. Это создает дополнительные риски для людей, которые могут не подозревать о реальном составе приобретаемой продукции.

Потребление наркотиков: каннабис остается самым популярным наркотиком

Несмотря на распространение новых веществ, каннабис сохраняет первое место по популярности в Европе. По оценкам EUDA, в течение 2025 года его употребляли около 24,9 миллиона человек в возрасте от 15 до 64 лет.

Для русскоязычных жителей Германии важно учитывать, что законодательство в странах Европы различается. Например, в Германии правила обращения с каннабисом за последние годы изменились, однако в ряде государств его хранение по-прежнему остается уголовным правонарушением.

Основные данные отчета:

-24,9 миллиона европейцев употребляли каннабис;

-4,3 миллиона человек употребляли кокаин;

-не менее 7600 человек умерли от передозировки;

-новые психоактивные вещества выявляют практически каждую неделю;

-рост следов кокаина зафиксирован в 48 из 85 исследованных городов.

Кокаин стал доступнее чем раньше

Отдельную тревогу вызывает ситуация с кокаином. По словам еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера, сегодня этот наркотик доступен в Европе как никогда ранее.

Исследование сточных вод подтверждает эту тенденцию. В большинстве обследованных городов специалисты обнаружили увеличение концентрации следов кокаина.

Подобный метод считается одним из наиболее точных инструментов оценки реального уровня потребления наркотиков, поскольку позволяет получать данные независимо от опросов населения.

Потребление наркотиков: подростков все чаще втягивают в преступный бизнес Одним из самых тревожных выводов отчета стала активная вербовка молодежи преступными группировками. По данным экспертов, наркокартели используют подростков не только для распространения наркотиков. Их также привлекают к запугиванию, нападениям и другим насильственным действиям.

Особенно уязвимыми оказываются молодые люди из социально неблагополучных районов. Именно там преступники чаще всего ищут новых исполнителей.

Как преступные группы вовлекают молодежь:

-через социальные сети;

-через знакомых и местные группировки;

-через обещания легкого заработка;

-через психологическое давление;

-через вовлечение в мелкие преступления с последующим контролем.

Контрабандисты нашли новые способы доставки наркотиков

Усиление контроля в крупнейших европейских портах осложнило работу преступных сетей. Однако полностью остановить поставки наркотиков пока не удалось.

Вместо традиционных маршрутов контрабандисты начали использовать небольшие порты и менее заметные каналы доставки.

Среди новых методов эксперты называют перегрузку грузов в открытом море, применение скоростных катеров, полупогружных судов и беспилотников.

По мнению специалистов EUDA, такая гибкость преступных сетей делает борьбу с наркоторговлей еще более сложной задачей для правоохранительных органов Европы.

Германия остается одним из крупнейших рынков потребления наркотиков в Европе. Поэтому выводы отчета напрямую касаются немецких городов и их жителей.

Рост доступности кокаина, распространение синтетических веществ и активная вербовка подростков через интернет становятся проблемами не только для полиции, но и для школ, социальных служб и родителей.

Именно поэтому европейские эксперты призывают уделять больше внимания профилактике зависимости и защите молодежи от влияния организованной преступности.