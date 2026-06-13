Россия приступила к строительству первой полностью новой военной базы у восточной границы Финляндии. По оценкам экспертов, в Новой Вилге под Петрозаводском разместятся от 4 до 6 тысяч военнослужащих.

Уже возводится около десятка крупных казарменных зданий. Масштабы строительства впечатляют, особенно если учесть, что раньше в Петрозаводске лишь реконструировали старые военные объекты.

Новый военный городок строится в нескольких километрах от Петрозаводска. О планах этого строительства Yle первым из западных СМИ сообщило в январе. Однако тогда точное местоположение базы еще не было известно.

Военная база возводится посреди леса. Первые вырубки видны на спутниковых снимках, сделанных в ноябре 2025 года. Земляные работы на участке начались прошлой зимой.

Опрошенный Yle военный эксперт Марко Эклунд весной определил местоположение стройплощадки на основе российского документа, в котором говорилось о подключении будущей территории военного городка к петрозаводским сетям водоснабжения и канализации. Стоимость работ оценивалась почти в 5,9 миллиона евро.

В России строительные работы стали достоянием общественности лишь неделю назад, когда заместитель министра обороны Павел Фрадков совершил инспекционную поездку на стройку. По данным властей, на территории появится более 50 различных объектов, включая казармы, жилые многоквартирные дома и спортивные площадки.

Новая база строится в деревне Новая Вилга в непосредственной близости от Петрозаводска, поскольку привлечь военных-контрактников и их семьи в отдаленные районы было бы сложно.

При этом будущий гарнизон окружает густой лес, так что есть место для дальнейшей застройки, а учебные полигоны находятся прямо рядом с казармами.

По словам Эклунда, казарменные здания выглядят типичными для российской застройки – в 3–4 этажа. Эклунд напоминает, что военное строительство пока на начальной стадии, а война в Украине не позволяет России быстро наращивать силы у финской границы.

– Современную армию не построишь на ржавых танках с сибирских полигонов, так что это займет много времени и денег, – говорит Эклунд.

Строительство военных объектов в Карелии – лишь эпизод масштабного наращивания российских войск вдоль всей границы с НАТО.

– Численность боевых сухопутных сил действительно сильно растет, – отмечает Эклунд.

По словам Эклунда, наращивание войск представляет потенциальную угрозу для Финляндии – боевые возможности российской армии многократно возрастут.

– Угроза формируется из намерения и возможностей. Возможности значительно увеличатся, когда эти войска будут созданы, – говорит Эклунд.

Но это произойдет не в одночасье.

– Нужно построить инфраструктуру, закупить технику, набрать людей и еще обучить их. Только тогда эти войска будут реально функционировать, – напоминает Эклунд.