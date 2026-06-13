В воскресенье жители Швейцарии голосуют по инициативе, которая предполагает ограничить численность населения страны десятью миллионами человек. Если предложение будет принято, властям придётся ужесточить миграционную политику, а в перспективе под вопросом может оказаться одно из ключевых соглашений с Европейским союзом.

В Швейцарии проходит референдум по инициативе национал-консервативной Швейцарской народной партии (SVP), предлагающей законодательно ограничить численность постоянного населения страны десятью миллионами человек.

Вопрос оказался одним из самых спорных за последнее время. Правительство, большинство парламентских партий, бизнес-организации и профсоюзы выступили против инициативы, однако опросы показывают, что общество практически поровну разделилось на сторонников и противников предложения.

Сейчас в Швейцарии проживает около 9,1 миллиона человек. При этом почти треть населения составляют люди, родившиеся за пределами страны. Многие из них приехали из государств Европейского союза.

Согласно инициативе, к 2050 году постоянное население страны не должно превышать десять миллионов человек. Если количество жителей достигнет 9,5 миллиона раньше этого срока, правительство будет обязано принять меры для сдерживания роста населения.

Речь может идти об изменениях в правилах предоставления убежища, воссоединения семей и выдачи видов на жительство. Кроме того, власти будут обязаны пересмотреть некоторые международные соглашения.

Самое серьёзное последствие связано с договором о свободном передвижении людей между Швейцарией и ЕС. Если население страны всё же достигнет десяти миллионов человек до 2050 года, правительству придётся отказаться от этого соглашения.

Для Швейцарии вопрос выходит далеко за рамки демографии. Соглашение о свободном передвижении связано с рядом других договоров, обеспечивающих доступ швейцарских компаний к европейскому рынку. Поэтому власти предупреждают, что последствия могут затронуть экономику и рынок труда.

Сторонники инициативы считают, что страна уже испытывает растущую нагрузку на инфраструктуру, жильё, транспорт и природные ресурсы. По их мнению, ограничение роста населения позволит сохранить качество жизни.

Противники отвечают, что экономика страны во многом зависит от иностранных работников. Особенно это касается здравоохранения, строительства, гостиничного бизнеса и научной сферы, где нехватка кадров уже ощущается сегодня.

Одновременно швейцарцы голосуют ещё по одному чувствительному вопросу — реформе гражданской службы.

Правительство предлагает сделать её менее привлекательной альтернативой военной службе. В последние годы число молодых людей, выбирающих гражданскую службу вместо армии, постоянно росло и в 2025 году достигло рекордных 7211 человек.

Новые правила предусматривают увеличение обязательного срока службы и введение дополнительных требований для участников программы. Власти объясняют это необходимостью поддерживать численность вооружённых сил на фоне роста международной напряжённости.

Опросы показывают, что и по этому вопросу общество расколото почти поровну: сторонников ужесточения правил лишь немного больше, чем противников.

Результаты обоих референдумов могут оказать заметное влияние как на миграционную политику Швейцарии, так и на её отношения с Европейским союзом в ближайшие годы.