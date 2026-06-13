В мае число жертв среди гражданского населения Украины достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года. По данным ООН, за месяц погибли не менее 274 человек, еще 1763 получили ранения.

Май стал самым тяжелым месяцем для мирного населения Украины за последние три года. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, число погибших и раненых гражданских лиц оказалось самым высоким с апреля 2022 года.

За месяц в стране были убиты как минимум 274 мирных жителя, еще 1763 человека получили ранения. По сравнению с маем прошлого года общее число жертв выросло на 93%.

Наибольший вклад в эту статистику внесли российские ракетные и беспилотные удары по крупным городам, расположенным далеко от линии фронта. На такие атаки пришлось около 45% всех погибших и раненых. Среди наиболее пострадавших городов в докладе названы Киев и Днепр.

Рост числа жертв показывает, что опасность для гражданского населения сохраняется не только в прифронтовых районах. Даже жители крупных городов, удаленных от зоны боевых действий, продолжают регулярно сталкиваться с угрозой воздушных атак.

В районах, расположенных ближе к линии фронта, основной причиной потерь стали удары беспилотников малого радиуса действия. Только за май в результате таких атак погибли 64 человека и были ранены 539. Это самый высокий месячный показатель жертв от подобных ударов с начала полномасштабной войны.

Фактически беспилотники остаются одним из наиболее опасных видов оружия для гражданских лиц в прифронтовой зоне, где время на предупреждение и укрытие часто ограничено.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине погибли более 16 тысяч мирных жителей, а свыше 46 тысяч получили ранения.

При этом в организации подчеркивают, что реальные цифры могут быть выше. Наблюдатели не имеют доступа к захваченным Россией территориям Украины, поэтому часть случаев остается вне официальной статистики.

Последние данные свидетельствуют о продолжающемся росте потерь среди гражданского населения и о том, что ситуация с безопасностью в стране остается крайне сложной.