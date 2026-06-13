На начало 2026 года в Латвии было зарегистрировано более 162 тысяч неграждан. Почти половина из них проживает в Риге, а среди других городов самые высокие показатели зафиксированы в Даугавпилсе и Лиепае.

Статус негражданина Латвии на начало этого года имели 162 682 человека, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Наибольшее число неграждан зарегистрировано в Риге — 82 175 человек. Это более половины всех обладателей такого статуса в стране.

Среди других городов лидируют Даугавпилс и Лиепая. В Даугавпилсе на начало года было зарегистрировано 9856 неграждан, а в Лиепае — 7796.

Статистика показывает, что вопрос негражданства по-прежнему остаётся актуальным для десятков тысяч жителей Латвии, хотя их число на протяжении многих лет постепенно сокращается.

Негражданами Латвии являются постоянные жители страны, которые до распада Советского Союза были гражданами СССР, но после восстановления независимости не получили гражданство ни Латвии, ни какого-либо другого государства.

Для более молодых поколений этот статус постепенно уходит в прошлое. С 1 января 2020 года в Латвии больше невозможно зарегистрировать новорождённого ребёнка в статусе негражданина — все дети, родившиеся у неграждан, автоматически получают гражданство Латвии.

Таким образом, нынешнее число неграждан формируется главным образом за счёт людей старшего поколения, которые сохранили этот статус с начала 1990-х годов.

Несмотря на постепенное сокращение численности неграждан, их общее количество в стране по-прежнему превышает население многих латвийских городов.