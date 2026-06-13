На прошедшей рабочей неделе во всех трёх столицах стран Балтии снизились цены на бензин, тогда как динамика цен на дизельное топливо оказалась неодинаковой, свидетельствуют обобщённые агентством ЛЕТА данные.

По состоянию на конец недели самый дорогой бензин среди балтийских столиц по-прежнему продавался в Риге. Далее следовали Вильнюс и Таллин. Дизельное топливо самым дорогим оставалось в Вильнюсе, затем в Риге, а самые низкие цены на дизель были зафиксированы в Таллине.

На автозаправочной станции «Circle K» на улице Краста в Риге цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 4,2% — до 1,814 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась и также составила 1,814 евро за литр.

В Вильнюсе на заправке «Circle K» на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подешевел на 2,7% — до 1,769 евро за литр. Цена дизельного топлива снизилась ещё заметнее — на 3,2%, до 1,819 евро за литр.

В Таллине бензин за неделю стал дешевле на 0,4% и в пятницу стоил 1,759 евро за литр. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2% — до 1,759 евро за литр.

Снизилась и цена автогаза в Риге — на 3%, до 0,955 евро за литр. В Вильнюсе и Таллине стоимость автогаза за неделю не изменилась и составила соответственно 0,919 евро и 0,98 евро за литр.

Таким образом, среди трёх столиц Балтии наиболее доступный бензин сейчас можно приобрести в Таллине, тогда как самые высокие цены на этот вид топлива сохраняются в Риге.