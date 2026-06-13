55-летняя Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым посетила выпускной дочери Клавдии. Торжественное мероприятие прошло в Майами.

14-летняя Клавдия окончила среднюю школу и теперь готовится к следующему этапу образования — вероятно, к поступлению в колледж.

Певица поделилась в социальных сетях трогательным семейным видео с праздника. Для торжественного вечера Кристина выбрала эффектное красно-чёрное платье с принтом, а Клавдия появилась в белом мини-платье, дополнив образ распущенными волосами и лёгким макияжем.

Поклонники артистки отметили, как заметно повзрослела дочь певицы и насколько она стала похожа на свою знаменитую маму.

Напомним, что Кристина Орбакайте уже более двадцати лет состоит в браке с бизнесменом Михаил Земцов. В последние годы артистка живёт в США.

Сейчас певица продолжает творческую деятельность, а важным событием для её семьи стало окончание школы Клавдией и начало нового жизненного этапа.