Отказ от социальных сетей и мессенджеров не избавит человека от тревожности и не поднимет ему самооценку — пользы от него не больше, чем от плацебо.

Цифровой детокс – временный отказ от социальных сетей и гаджетов – "рекламируют" как панацею от проблем с психикой. Низкая самооценка, тревожность, прокрастинация, депрессия – ответ один: отложите в сторону телефон.

Правда, учёные с такой постановкой вопроса не согласны: исследователь вопросов коммуникации Антверпенского университета Лаура Лемахью в своей недавней работе полностью опровергла реальную пользу отказа от Интернета.

Проведя тщательный анализ десяти крупнейших исследований, посвящённых вопросам влияния социальных сетей на психологическое здоровье, Лаура с коллегами выявила очень чёткую закономерность: ни одна из работ не позволяла сделать выводы о пользе "цифрового воздержания".

Иначе говоря, лучше в импровизированной изоляции не становилось. Хуже, кстати, тоже: в большинстве случаев психологическое состояние и стабильность участников исследований не изменялись, оставаясь на том же уровне, что и до детокса.

– Гаджеты и соцсети редко бывают первопричиной психологических проблем, – рассказала психолог Наталья Шегрен. – Цифровой детокс напоминает, скорее, борьбу со следствием, а не причиной. Чрезмерное использование социальных сетей обычно является симптомом или способом справляться с другими проблемами: одиночеством, скукой, низкой самооценкой или хроническим стрессом.

Эксперт добавила, что при резком запрете возникает психологический эффект "йо-йо", который усугубит положение дел.

– Привычка на время уходит, но как только запрет снимается, человек снова ныряет в прежний ритм, – объясняет Шегрен. – Это часто вызывает ещё большую фрустрацию и чувство вины за свою "слабость".

Психолог отметила, что "польза" от детокса может скрываться в самовнушении: убедив себя в том, что ты осознанно подходишь к своему психологическому здоровью и делаешь "что-то полезное", действительно можно почувствовать себя лучше.

– Нельзя забывать и про потенциальные негативные последствия, – добавляет Шегрен. – Отказ от социальных сетей иногда может означать реальную изоляцию от общества. В Оксфорде проводили такое исследование: научные сотрудники, отказавшись на время от гаджетов, не начали больше общаться в личных беседах, а наоборот, стали меньше взаимодействовать. Поэтому бездумно следовать советам из Интернета не стоит.