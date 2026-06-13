Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никакого смысла: почему цифровой детокс не помогает с тревожностью и депрессией 0 26

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это не плохое настроение, это болезнь.

Гаджеты и соцсети редко бывают первопричиной психологических проблем.

Отказ от социальных сетей и мессенджеров не избавит человека от тревожности и не поднимет ему самооценку — пользы от него не больше, чем от плацебо.

Цифровой детокс – временный отказ от социальных сетей и гаджетов – "рекламируют" как панацею от проблем с психикой. Низкая самооценка, тревожность, прокрастинация, депрессия – ответ один: отложите в сторону телефон.

Правда, учёные с такой постановкой вопроса не согласны: исследователь вопросов коммуникации Антверпенского университета Лаура Лемахью в своей недавней работе полностью опровергла реальную пользу отказа от Интернета.

Проведя тщательный анализ десяти крупнейших исследований, посвящённых вопросам влияния социальных сетей на психологическое здоровье, Лаура с коллегами выявила очень чёткую закономерность: ни одна из работ не позволяла сделать выводы о пользе "цифрового воздержания".

Иначе говоря, лучше в импровизированной изоляции не становилось. Хуже, кстати, тоже: в большинстве случаев психологическое состояние и стабильность участников исследований не изменялись, оставаясь на том же уровне, что и до детокса.

– Гаджеты и соцсети редко бывают первопричиной психологических проблем, – рассказала психолог Наталья Шегрен. – Цифровой детокс напоминает, скорее, борьбу со следствием, а не причиной. Чрезмерное использование социальных сетей обычно является симптомом или способом справляться с другими проблемами: одиночеством, скукой, низкой самооценкой или хроническим стрессом.

Эксперт добавила, что при резком запрете возникает психологический эффект "йо-йо", который усугубит положение дел.

– Привычка на время уходит, но как только запрет снимается, человек снова ныряет в прежний ритм, – объясняет Шегрен. – Это часто вызывает ещё большую фрустрацию и чувство вины за свою "слабость".

Психолог отметила, что "польза" от детокса может скрываться в самовнушении: убедив себя в том, что ты осознанно подходишь к своему психологическому здоровью и делаешь "что-то полезное", действительно можно почувствовать себя лучше.

– Нельзя забывать и про потенциальные негативные последствия, – добавляет Шегрен. – Отказ от социальных сетей иногда может означать реальную изоляцию от общества. В Оксфорде проводили такое исследование: научные сотрудники, отказавшись на время от гаджетов, не начали больше общаться в личных беседах, а наоборот, стали меньше взаимодействовать. Поэтому бездумно следовать советам из Интернета не стоит.

×
Читайте нас также:
#депрессия #социальные сети #исследования #общение #самооценка #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Лондон теперь он уж точно не уедет. Иконка видео
Изображение к статье: Высшие технологии - гарантия качества. Иконка видео
Изображение к статье: Море - пожалуй, единственное, что еще не испортили (но это неточно). Иконка видео
Изображение к статье: Как говорят, зрелище - на любителя. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Revolut
Бизнес
Изображение к статье: Европейские танки
В мире
2
Изображение к статье: Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым посетила выпускной дочери Клавдии Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: 7 советов по уборке квартиры для тех, кто не любит убираться
Люблю!
Изображение к статье: Флаги Латвии и Эстонии
Бизнес
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Revolut
Бизнес
Изображение к статье: Европейские танки
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео