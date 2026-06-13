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Филипп Киркоров в свои 59 отчаянно боится старости 0 182

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Король российской попсы.

Знаменитыцй артист пошел на рискованные пластические операции.

Регулярные обращения певца Филиппа Киркорова к пластическим хирургам могут быть связаны не с внутренними комплексами, а с профессиональной необходимостью и психологическим привыканием к результатам процедур. Об этом в беседе со СМИ рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Ранее пользователи Сети начали активно обсуждать очередные изменения в облике артиста. Многие комментаторы предположили, что исполнитель скорректировал форму носа. По мнению эксперта, для звезд такого масштаба внешность является ключевым элементом личного бренда.

«Я бы не стала автоматически связывать пластическую хирургию с травмами или комплексами. Сегодня это все больше становится частью нормы, как когда-то стали нормой косметология или фитнес. Для публичных людей внешность является частью профессии, бренда и способа коммуникации. Они постоянно находятся под вниманием миллионов людей, камер и социальных сетей. Поэтому возрастные изменения для них часто переживаются острее, чем для обычного человека», – пояснила Денисова-Мельникова.

Психолог также отметила, что удачный опыт коррекции внешности часто подталкивает пациентов к повторным операциям. Это позволяет поддерживать привычный медийный образ и бороться со страхом старения.

«Существует психологический эффект привыкания. Когда человек видит, что определенная процедура дает заметный результат, и получает положительную обратную связь от окружающих, возникает желание сохранить этот эффект или усилить его. В этом смысле эстетическая медицина может становиться способом поддержания привычного образа себя. Психологическая хирургия сегодня все чаще становится одним из способов управления возрастными изменениями», – заключила эксперт.

Ранее пластический хирург Вячеслав Васильев объяснил худобу Киркорова. Он заявил, что ничего нового певец со своим лицом не делал, а перемены могли быть связаны с прошлыми операциями.

Эксперт напомнил, что у Киркорова помимо филлеров и ботокса были и оперативные вмешательства: липосакция, блефаропластика, круговая подтяжка лица и других частей тела.

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#Филипп Киркоров #психология
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