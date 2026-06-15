Решение Евросоюза ограничить использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства может привести к удорожанию новых солнечных проектов в Латвии. Особенно заметно это может сказаться на домохозяйствах, которые устанавливают солнечные панели с привлечением европейского финансирования.

Инверторы - ключевой компонент солнечных электростанций, преобразующий постоянный ток в переменный для подачи в сеть. Китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20–40% дороже.

Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности: подключенные к интернету устройства из «стран высокого риска» (включая Китай) могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС.

Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. В ЕС признают возможное влияние на темпы развития возобновляемой энергетики, но ставят безопасность энергосистемы выше.