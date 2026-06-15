Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые ограничения ЕС могут затормозить установку солнечных панелей в Латвии 0 96

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: солнечные панели на крыше частного дома

Решение Евросоюза ограничить использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства может привести к удорожанию новых солнечных проектов в Латвии. Особенно заметно это может сказаться на домохозяйствах, которые устанавливают солнечные панели с привлечением европейского финансирования.

Инверторы - ключевой компонент солнечных электростанций, преобразующий постоянный ток в переменный для подачи в сеть. Китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20–40% дороже.

Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности: подключенные к интернету устройства из «стран высокого риска» (включая Китай) могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС.

Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. В ЕС признают возможное влияние на темпы развития возобновляемой энергетики, но ставят безопасность энергосистемы выше.

×
Читайте нас также:
#энергетика #промышленность #кибербезопасность #финансирование #солнечная энергия #Евросоюз #Китай #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: бабушка Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Никифор
Изображение к статье: Елгава
Изображение к статье: Больница в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самая большая текучка на низкоквалифицированных рабочих местах. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Правда ли, что людей на Земле уже слишком много?
Техно
Изображение к статье: Работодатели и коллеги нередко подсознательно избегают поручать важные задачи тому, кто часто говорит о плохом самочувствии.
Люблю!
Изображение к статье: Бордюр
Политика
1
Изображение к статье: Пласидо Доминго
Культура &
Изображение к статье: Робот просит милостыню
Техно
Изображение к статье: Самая большая текучка на низкоквалифицированных рабочих местах. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Правда ли, что людей на Земле уже слишком много?
Техно
Изображение к статье: Работодатели и коллеги нередко подсознательно избегают поручать важные задачи тому, кто часто говорит о плохом самочувствии.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео