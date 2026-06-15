В понедельник на большей части Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть с юга от слабого до умеренного, во время грозы он станет порывистым. Когда между облаками будет выглядывать солнце, температура воздуха повысится до +14..+18 градусов.

Также и в Риге временами ожидается дождь, который кратковременно может быть сильным. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

Погодные условия определяет циклон. Атмосферное давление — 997–1001 гектопаскаль на уровне моря.