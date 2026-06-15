Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит налог на цифровые услуги для крупных американских технологических компаний.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции введением 100-процентных пошлин на вина и шампанское в случае сохранения налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические корпорации.

Об этом американский лидер заявил в интервью газете The New York Post.

По словам Трампа, он лично обсудил этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и потребовал отменить действующий во Франции налог на цифровые услуги.

«Я попросил его не облагать американские компании налогом, и если они это сделают, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести 100-процентную пошлину на всё шампанское и все вина, поступающие из Франции», — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что для урегулирования ситуации Парижу достаточно отказаться от налога. «Всё, что Макрону нужно сделать, — это отменить этот налог, и тогда ему не придётся сталкиваться с таким давлением», — отметил президент США.

Заявление прозвучало накануне саммита стран «Большой семёрки», что может добавить напряжённости в отношения между двумя союзниками.

С 2019 года Франция взимает 3-процентный налог с доходов от цифровых услуг компаний, которые получают во Франции более 25 миллионов евро выручки в год, а их глобальный оборот превышает 750 миллионов евро. Под действие налога подпадают прежде всего крупнейшие международные технологические корпорации.

По данным Евростата, алкогольная продукция остаётся одной из ключевых статей экспорта Европейского союза в США. В 2024 году объём поставок этой категории товаров достиг примерно 9 миллиардов евро.

Новая угроза торговых ограничений может стать ещё одним предметом споров между США и Францией. Если сторонам не удастся найти компромисс, конфликт вокруг цифрового налога рискует перерасти в полноценное торговое противостояние, затрагивающее один из самых важных экспортных секторов французской экономики.