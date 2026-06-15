Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп пригрозил Франции 100-процентными пошлинами на вино и шампанское 0 194

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французское вино

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит налог на цифровые услуги для крупных американских технологических компаний.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Франции введением 100-процентных пошлин на вина и шампанское в случае сохранения налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические корпорации.

Об этом американский лидер заявил в интервью газете The New York Post.

По словам Трампа, он лично обсудил этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и потребовал отменить действующий во Франции налог на цифровые услуги.

«Я попросил его не облагать американские компании налогом, и если они это сделают, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести 100-процентную пошлину на всё шампанское и все вина, поступающие из Франции», — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что для урегулирования ситуации Парижу достаточно отказаться от налога. «Всё, что Макрону нужно сделать, — это отменить этот налог, и тогда ему не придётся сталкиваться с таким давлением», — отметил президент США.

Заявление прозвучало накануне саммита стран «Большой семёрки», что может добавить напряжённости в отношения между двумя союзниками.

С 2019 года Франция взимает 3-процентный налог с доходов от цифровых услуг компаний, которые получают во Франции более 25 миллионов евро выручки в год, а их глобальный оборот превышает 750 миллионов евро. Под действие налога подпадают прежде всего крупнейшие международные технологические корпорации.

По данным Евростата, алкогольная продукция остаётся одной из ключевых статей экспорта Европейского союза в США. В 2024 году объём поставок этой категории товаров достиг примерно 9 миллиардов евро.

Новая угроза торговых ограничений может стать ещё одним предметом споров между США и Францией. Если сторонам не удастся найти компромисс, конфликт вокруг цифрового налога рискует перерасти в полноценное торговое противостояние, затрагивающее один из самых важных экспортных секторов французской экономики.

×
Читайте нас также:
#США #налоги #Франция #торговля #Макрон #вино #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Адриатическом море у побережья Хорватии произошло столкновение парома и парусной яхты. Иконка видео
Изображение к статье: Пожар на территории Киево-Печерской лавры.
Изображение к статье: В США разбился самолет с парашютистами: погибли 12 человек
Изображение к статье: Нейтральным наблюдателям подсказали, в какую сторону смотреть. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самая большая текучка на низкоквалифицированных рабочих местах. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: солнечные панели на крыше частного дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Правда ли, что людей на Земле уже слишком много?
Техно
Изображение к статье: Работодатели и коллеги нередко подсознательно избегают поручать важные задачи тому, кто часто говорит о плохом самочувствии.
Люблю!
Изображение к статье: Бордюр
Политика
1
Изображение к статье: Пласидо Доминго
Культура &
Изображение к статье: Самая большая текучка на низкоквалифицированных рабочих местах. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: солнечные панели на крыше частного дома
Наша Латвия
Изображение к статье: Правда ли, что людей на Земле уже слишком много?
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео