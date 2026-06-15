В швейцарском парламенте впервые открыто подняли вопрос об угрозе сербам в Косово и Метохии. Во время дебатов о продлении мандата швейцарского контингента KFOR до 2029 года депутаты от Швейцарской народной партии потребовали от министра обороны конкретного ответа о том, какие шаги предпринимаются для защиты сербского меньшинства. За этим обсуждением из дипломатической ложи наблюдали представители посольства Сербии в Берне.

Несмотря на то что большинство парламентариев поддержало дальнейшее участие швейцарских военных в миротворческой миссии, дискуссия запомнилась жесткой позицией Народной партии. Ее представители подчеркнули, что говорить о стабилизации ситуации в регионе бессмысленно без честного разговора об угрозах, с которыми ежедневно сталкивается сербская община.

Традиционно эта партия выступает против долговременных зарубежных миссий армии и требует скорейшего возвращения солдат домой. Однако в ходе нынешних дебатов депутаты отметили, что сокращение или полное свертывание присутствия KFOR напрямую зависит от реального прогресса в сфере безопасности и защиты прав человека, в первую очередь — прав косовских сербов. Именно поэтому они настоятельно просили руководство Минобороны и представителей профильного комитета отчитаться о мерах реагирования на факты нарушения прав сербского населения.

Появлению этой темы в повестке парламента во многом способствовала предварительная дипломатическая работа. За два дня до заседания состоялся рабочий обед группы дружбы «Швейцария — Сербия», в котором приняли участие 14 швейцарских депутатов. На встрече с представителями сербского посольства и экспертами, знакомыми с реальной ситуацией на местах, подробно обсуждалось текущее положение сербов в Косово и Метохии, физическая безопасность национальных меньшинств, а также стратегия создания условий, при которых военное присутствие KFOR однажды окончательно перестанет быть необходимостью.