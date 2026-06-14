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Доверие европейцев к гарантиям безопасности США упало до рекордного минимума 1 82

В мире
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Он подарил нам фотокарточку свою.

Лишь 11% жителей Старого Света считают янки своими союзниками.

Европейцы утратили веру в то, что США помогут им в трудную минуту, следует из опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

Доверие к американским гарантиям безопасности находится на исторически низком уровне.

Лишь 11 процентов европейцев считают США союзником. Полгода назад этот показатель составлял 16 процентов. В 2024 году – 22 процента.

Кроме того, европейцы хотят, чтобы ЕС был более самостоятельным в вопросе собственной обороны, и готовы все больше увеличивать оборонные расходы. Почти половина также поддерживает идею общего долга для финансирования обороны.

Вместе с тем опрос показывает: европейцы не хотят полного разрыва с НАТО.

Во всех странах, участвовавших в опросе ECFR, преобладает убеждение, что отношения с США наладятся после ухода президента Дональда Трампа с поста. Поэтому идея полностью заменить НАТО новой оборонной структурой ЕС поддержки не находит.

Зато европейцы доверяют друг другу. Почти во всех опрошенных странах большинство считает, что хотя бы некоторые европейские государства придут на помощь в критической ситуации. Сильнее всего в это верят в Дании (88%), Нидерландах (82%) и Швеции (81%).

В опросе приняли участие жители 15 европейских стран.

Исследователи ECFR отмечают, что у европейских лидеров сейчас есть возможность укрепить собственную оборону Европы, но при этом они должны учитывать экономические опасения граждан.

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#НАТО #США #Европа #безопасность #геополитика #оборона #политика #опрос
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